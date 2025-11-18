В Беларуси снижается количество киберпреступлений

Количество киберпреступлений в Беларуси снижается. За 9 месяцев их стало меньше примерно на 11 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О борьбе с информационной преступностью говорили на встрече помощника Президента – инспектора по Минску Юрия Фролова с коллективом крупной торговой сети. Мероприятие прошло в рамках единого дня информирования. Речь шла о том, как не попасть на уловки аферистов. Согласно данным Следственного комитета, свыше 80 % вымогательств и 90 % мошенничеств перешли в онлайн-сферу. И каждое третье киберпреступление фиксируется в столице. Жертвами чаще становятся женщины – на них приходится почти две трети общего числа пострадавших.