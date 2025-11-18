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В Беларуси снижается количество киберпреступлений

18 ноября 2025 17:58
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Количество киберпреступлений в Беларуси снижается. За 9 месяцев их стало меньше примерно на 11 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О борьбе с информационной преступностью говорили на встрече помощника Президента – инспектора по Минску Юрия Фролова с коллективом крупной торговой сети. Мероприятие прошло в рамках единого дня информирования. Речь шла о том, как не попасть на уловки аферистов. Согласно данным Следственного комитета, свыше 80 % вымогательств и 90 % мошенничеств перешли в онлайн-сферу. И каждое третье киберпреступление фиксируется в столице. Жертвами чаще становятся женщины – на них приходится почти две трети общего числа пострадавших.

В Беларуси снижается количество киберпреступлений-2

Юрий Фролов, помощник Президента инспектор по Минску:
На первое место встает вопрос безопасности, вопрос индивидуальной безопасности, безопасности личных данных, безопасности корпоративной информации, государственной информации. Поэтому повышение грамотности людей в этом вопросе, возможность донести до них информацию о способах мошенничества является очень важным. 

Также Юрий Фролов ознакомился с работой торговой организации. Особое внимание уделили наличию отечественной продукции на прилавках. Кроме того, обсудили особенности технологических процессов, условий труда работников.

# Интернет-мошенничество # Юрий Фролов

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