Новости по тегу #Юлия Самусенко

1 и 2 августа Мстиславль на два дня превратится в настоящую средневековую столицу с рыцарскими турнирами, уличными театрами, историческими реконструкциями и атмосферой старинного города.
Во время нашей экспедиции будет обширная образовательная программа. В ней задействованы сотрудники «Росатома», Мурманского арктического университета.
Тяжело сразу освоить три вида спорта – плавание, велосипед, бег. Поэтому мы решили проводить соревнования по нескольким видам спорта, которые являются составляющими триатлона.
Проект «Няня вместо мамы» сущетсвует с 2016 года и объединил много людей. Частью команды проекта «Петелька добра» может стать любой человек, у которого есть желание творить добро.
Стихи композиции написала Анна Селук, музыку – московский композитор Андрей Покутный. Работа над песней велась продолжительное время.
У меня родная сестра занимается маникюром. Появилась такая идея прийти к ней на курсы, обучиться.
Стал увлекаться монтажом. Потом понял, что монтаж не сможет реализовать весь потенциал. Только 3D-дизайн и искусственный интеллект может в этом помочь.
«Мой рекорд – это 122 километра за день», – поделился в интервью Константин.
«На ряд специальностей в БГПУ в этом году заказчики кадров заявились на максимальное количество мест».
«В этом году будет несколько новых интересных моментов в проведении торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года и дате вручения документов об образовании».
«У нас абонемент продается за год. Мы сейчас выпустили абонемент следующего года. Когда мы только выложили его месяц назад, через неделю я смотрю – 800 нет больше, все продано».
«В Республике Беларусь любой гражданин республики, пара, не состоящая в браке, мужчина или женщина имеют право претендовать на усыновление. Они могут обратиться в органы опеки и попечительства».
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