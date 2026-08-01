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Новости по тегу #Юлия Самусенко

Что ожидает гостей «Рыцарского феста» в Мстиславле? Узнали у маршала турнира
01 августа 2026 14:44

Что ожидает гостей «Рыцарского феста» в Мстиславле? Узнали у маршала турнира

Школьник из Витебска отправится к Северному полюсу – пообщались с Тихоном Корнеенко
21 июля 2026 11:48

Школьник из Витебска отправится к Северному полюсу – пообщались с Тихоном Корнеенко

«Международный Минский триатлон-2026» – какие новшества ожидают участников фестиваля
21 июля 2026 11:14

«Международный Минский триатлон-2026» – какие новшества ожидают участников фестиваля

«Няня вместо мамы» и «Петелька добра» – о проектах Белорусского Красного Креста поговорили с волонтерами
14 июля 2026 12:52

«Няня вместо мамы» и «Петелька добра» – о проектах Белорусского Красного Креста поговорили с волонтерами

Песня «За глазами-оберегами» – певец Андрей Тямчик представил новую композицию
14 июля 2026 12:49

Песня «За глазами-оберегами» – певец Андрей Тямчик представил новую композицию

Оказался в инвалидной коляске – бывший спецназовец рассказал, как стал мастером маникюра
20 июня 2026 17:48

Оказался в инвалидной коляске – бывший спецназовец рассказал, как стал мастером маникюра

«Снимал ролики для нашей скорой помощи» – как фельдшер выездной бригады стал цифровым художником
20 июня 2026 17:46

«Снимал ролики для нашей скорой помощи» – как фельдшер выездной бригады стал цифровым художником

Проехал почти 6500 км за год на велосипеде! Пообщались с путешественником Константином Цариком
29 мая 2026 08:30

Проехал почти 6500 км за год на велосипеде! Пообщались с путешественником Константином Цариком

Какие специальности популярны у заказчиков кадров – рассказал проректор БГПУ
22 мая 2026 11:54

Какие специальности популярны у заказчиков кадров – рассказал проректор БГПУ

Торжественные мероприятия в новом формате – как в Минске пройдут выпускные вечера
22 мая 2026 11:52

Торжественные мероприятия в новом формате – как в Минске пройдут выпускные вечера

«Молодежь пошла на концерты» – о слушателях рассказал главный дирижер оркестра народных инструментов
15 мая 2026 11:48

«Молодежь пошла на концерты» – о слушателях рассказал главный дирижер оркестра народных инструментов

Кто в Беларуси может претендовать на усыновление – рассказала эксперт
15 мая 2026 11:47

Кто в Беларуси может претендовать на усыновление – рассказала эксперт