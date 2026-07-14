«Няня вместо мамы» и «Петелька добра» – о проектах Белорусского Красного Креста поговорили с волонтерами

Волонтерские проекты Белорусского Красного Креста объединяют людей самых разных профессий. О тех, кто готов бескорыстно отдавать свое время, силы и тепло тем, кто особенно в этом нуждается, говорим сегодня с нашими гостями.

Алена Соболева, волонтер проекта «Няня вместо мамы»:

Существует проект «Няня вместо мамы». Я думаю, что уже многие о нем знают, потому что развиваются наши социальные сети – TikTok, Instagram, Telegram-канал. Проект существует с 2016 года, популярность начал набирать в этом году, объединив вокруг себя очень много людей. Начали мы с города Минска. На базе больницы были детки, куда приходили сначала студенты медицинского колледжа. Потом присоединились обычные женщины, которые готовы были дарить тепло этим малышам. На данный момент можно прийти в наш проект через Красный Крест либо через аккаунты, про которые я сказала, которые легко найти в интернете.

Александра Каштанова:

В социальных сетях очень много роликов, которые берут за душу. Скажите, в чем заключается миссия «Няни вместо мамы»? Потому что, когда смотришь, тоже кажется, что ты готова пойти туда, дать деткам свое тепло. Какие есть критерии по отбору желающих?

Алена Соболева:

На самом деле критериев у нас нет. Главное – желание, возможность и свободное время. Обращайтесь к кураторам проекта, они вам подскажут, вас направят. Самое важное – это медицинская комиссия, потому что мы идем к деткам. Получаем медицинскую справку, проходим обучение и приходим в проект. Любой человек может.

Александра Каштанова:

«Петелька добра» – нужно ли обладать какими-то навыками для того, чтобы поучаствовать в проекте? Наверняка кто-то, кто не умеет вязать, очень хочет помочь и присоединиться к вам, имеет возможность стать частью вашей команды?