«Няня вместо мамы» и «Петелька добра» – о проектах Белорусского Красного Креста поговорили с волонтерами
Волонтерские проекты Белорусского Красного Креста объединяют людей самых разных профессий. О тех, кто готов бескорыстно отдавать свое время, силы и тепло тем, кто особенно в этом нуждается, говорим сегодня с нашими гостями.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алена Соболева, волонтер проекта «Няня вместо мамы» и Мария Докучаева, куратор проекта «Петелька добра».
Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите о проектах Красного Креста «Петелька добра» и «Няня вместо мамы».
Алена Соболева, волонтер проекта «Няня вместо мамы»:
Существует проект «Няня вместо мамы». Я думаю, что уже многие о нем знают, потому что развиваются наши социальные сети – TikTok, Instagram, Telegram-канал. Проект существует с 2016 года, популярность начал набирать в этом году, объединив вокруг себя очень много людей. Начали мы с города Минска. На базе больницы были детки, куда приходили сначала студенты медицинского колледжа. Потом присоединились обычные женщины, которые готовы были дарить тепло этим малышам. На данный момент можно прийти в наш проект через Красный Крест либо через аккаунты, про которые я сказала, которые легко найти в интернете.
Александра Каштанова:
В социальных сетях очень много роликов, которые берут за душу. Скажите, в чем заключается миссия «Няни вместо мамы»? Потому что, когда смотришь, тоже кажется, что ты готова пойти туда, дать деткам свое тепло. Какие есть критерии по отбору желающих?
Алена Соболева:
На самом деле критериев у нас нет. Главное – желание, возможность и свободное время. Обращайтесь к кураторам проекта, они вам подскажут, вас направят. Самое важное – это медицинская комиссия, потому что мы идем к деткам. Получаем медицинскую справку, проходим обучение и приходим в проект. Любой человек может.
Александра Каштанова:
«Петелька добра» – нужно ли обладать какими-то навыками для того, чтобы поучаствовать в проекте? Наверняка кто-то, кто не умеет вязать, очень хочет помочь и присоединиться к вам, имеет возможность стать частью вашей команды?
Мария Докучаева, куратор проекта «Петелька добра»:
Частью нашей команды имеет возможность стать любой человек, у которого просто есть желание творить какое-то добро для тех, кто в этом нуждается. Все наши рукодельницы, которые, например, связали данные вещи – кто-то очень опытный, кто-то не очень. Мы всех обучаем, помогаем, поддерживаем. Все девушки с горящими глазами приходит к нам, говорят, что я хочу помочь, что я могу сделать? Не только вязаные изделия у нас. Есть еще девушки-рукодельницы, которые шьют, техника макраме. Это очень большой круг творческих людей, единомышленниц, которые хотят, только девушки пока, парней у нас еще нет, посвящать свое время для тех кому это необходимо, вкладывая в каждую петельку какую-то свое. То есть каждый вяжет, может быть, вечерами, ночами, кто-то в перерыве на работе. Для себя какое-то приятное ощущение, мысли о том, что этим пледиком укроется ребенок, которому это необходимо. Эту брошку будет носить женщина. Очень мало у нее родственников, к ней мало кто приходит, она сидит в пансионате. Для нее кто-то это сделал, ей это очень приятно. Любой желающий к нам может попасть.
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