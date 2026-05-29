Проехал почти 6500 км за год на велосипеде! Пообщались с путешественником Константином Цариком
Заиметь двухколесного друга и отправиться с ним в путешествие никогда не поздно.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, велопутешественник Константин Царик знает об этом все подробности.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Константин не с детства освоил велосипед, а уже в осознанном возрасте приручил железного коня. Как это произошло?
Константин Царик, велопутешественник:
В 6 лет мне родители собрались купить велосипед, но во дворе машина сбила ребенка и родители сказали, что велосипед мы тебе не купим. В 40 лет мы с семьей собирались отправиться на море, но поездка не получилась. Неделю я играл в компьютер, потом мне стало скучно в отпуске. У моей дочки раскладной велосипед. Думаю, а когда, если не сейчас, в 40 лет, попробую научиться на велосипеде кататься. Мне так понравилось! Через пару дней купил себе велосипед.
В Бобруйске покатушки занимали 20-25 километров. Но душа хотела чего-то большего. Коллега на работе сказала, что они с мужем ездили в Кировск, в «Смаженку». Это мегапопулярное место, трасса Бобруйск-Могилев.
Все туда даже ездят на машинах, чтобы отведать это лакомство. От моего подъезда до кировского кафе и обратно – 63 километра. Думаю, а я поеду на велосипеде. Это как выйти в открытый космос! Я все-таки доехал, скушал это лакомство.
Юлия Самусенко, ведущая:
У вас есть «Пашпарт вандроўніка». Как вы его получили?
Константин Царик:
Вся Могилевская область знает смаженки. Это как в Барановичах лодочки известные. Если ты не поел лодочек в Барановичах, значит, ты не был в Барановичах.
Ольга Бурлакова:
И если не побывал в молочном баре «Осьминожка», тоже в Барановичах не был.
Константин Царик:
Еще я хотел бы отметить в плане еды батон в Чауссах возле вокзала. Это самый вкусный батон в моей жизни. В Быхове есть ларек в виде бочки, написано «Оршанский квас». Самый вкусный квас, который я в Беларуси пил.
Александр Меженный, ведущий:
Какое самое большое расстояние, на которое вы осмелились?
Константин Царик:
Летом 2024 года я проехал 3 600 километров. В 2025-м за 115 дней я проехал 6 470 километров. Мой рекорд – это 122 километра за день.
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