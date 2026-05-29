Проехал почти 6500 км за год на велосипеде! Пообщались с путешественником Константином Цариком

Ольга Бурлакова, ведущая: Константин не с детства освоил велосипед, а уже в осознанном возрасте приручил железного коня. Как это произошло?

Константин Царик, велопутешественник:

В 6 лет мне родители собрались купить велосипед, но во дворе машина сбила ребенка и родители сказали, что велосипед мы тебе не купим. В 40 лет мы с семьей собирались отправиться на море, но поездка не получилась. Неделю я играл в компьютер, потом мне стало скучно в отпуске. У моей дочки раскладной велосипед. Думаю, а когда, если не сейчас, в 40 лет, попробую научиться на велосипеде кататься. Мне так понравилось! Через пару дней купил себе велосипед.

В Бобруйске покатушки занимали 20-25 километров. Но душа хотела чего-то большего. Коллега на работе сказала, что они с мужем ездили в Кировск, в «Смаженку». Это мегапопулярное место, трасса Бобруйск-Могилев.

Все туда даже ездят на машинах, чтобы отведать это лакомство. От моего подъезда до кировского кафе и обратно – 63 километра. Думаю, а я поеду на велосипеде. Это как выйти в открытый космос! Я все-таки доехал, скушал это лакомство.