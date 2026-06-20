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Оказался в инвалидной коляске – бывший спецназовец рассказал, как стал мастером маникюра

20 июня 2026 17:48
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Он служил в спецназе, был готов к любым испытаниям, но судьба уготовила ДТП на трассе. Он выжил, но оказался в инвалидной коляске и не сломался, а стал чемпионом духа.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валентин Гойко, мастер по маникюру, спортсмен.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Мимо вашей истории невозможно пройти как-то равнодушно, не обратить на вас внимания, в первую очередь на ваш позитив, на вашу стойкость, на ваш характер. Не то, что сила духа, тут силище духа. То есть вы никогда не опускали руки, вы сразу пытались?

Оказался в инвалидной коляске – бывший спецназовец рассказал, как стал мастером маникюра-2

Валентин Гойко, мастер по маникюру, спортсмен:
Опускал руки, но брат меня постоянно поддерживал. Часть, когда я служил в своей легендарной 32-ке, как у нас говорят. Я один раз открыл свой шкаф, там висела моя форма. На форме такой шеврон – написано «спецназ». Я вспомнил из песни одни строки: если ты попал в спецназ, ты быть не можешь уже никогда другим.

Юлия Самусенко, ведущая:
Вы остались спортсменом. Каким видом спорта занимаетесь сейчас?

Валентин Гойко:
На данный момент я занимаюсь стрельбой из лука и метанием ядра и диска.

Александр Меженный, ведущий:
Когда появилась мысль по поводу маникюра и почему именно маникюр?

Валентин Гойко:
Я через три года начал себя принимать. Потом я устроился в Столине у нас в магазин продавцом, отработал целый год. Дальше думаю, что надо зарабатывать, уже самому на себя работать. У меня родная сестра моя занимается маникюром. Она сидит целый день, зарабатывает денежку, а я сижу целый день дома и ничего не зарабатываю. Появилась такая идея прийти к ней на курсы, обучиться у нее. Если у меня получится, то буду зарабатывать тоже, буду работать.

Ольга Бурлакова:
Когда вы решили выйти в публичное пространство, соцсети, вести группу? То есть не побояться, не постесняться, потому что многие, я думаю, мужчины иногда двояко относятся к профессии, такой работе. Когда вы начали соцсети вести?

Оказался в инвалидной коляске – бывший спецназовец рассказал, как стал мастером маникюра-4

Валентин Гойко:
Я просто знаю, что соцсети для меня – это очень хорошо, потому что это реклама. Я наберу за счет интернета клиентов себе и общение.

Ольга Бурлакова:
Поддержки много?

Валентин Гойко:
Поддержки очень много.

Ольга Бурлакова:
Хейтеры встречались?

Валентин Гойко:
Хейтеров не меньше. Очень много пишут в комментариях, что это не мужская работа, ты позоришь. Но когда увидят, что я на коляске, потому что я фоткаюсь, обычно не видно коляски на фотографиях, видео. Потом, когда они узнают, что я на коляске, извиняются.

Подробности в видео.

# Юлия Самусенко # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Профессии

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