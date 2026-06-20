Оказался в инвалидной коляске – бывший спецназовец рассказал, как стал мастером маникюра

Ольга Бурлакова, ведущая: Мимо вашей истории невозможно пройти как-то равнодушно, не обратить на вас внимания, в первую очередь на ваш позитив, на вашу стойкость, на ваш характер. Не то, что сила духа, тут силище духа. То есть вы никогда не опускали руки, вы сразу пытались?

Он служил в спецназе, был готов к любым испытаниям, но судьба уготовила ДТП на трассе. Он выжил, но оказался в инвалидной коляске и не сломался, а стал чемпионом духа.

Валентин Гойко, мастер по маникюру, спортсмен:

Опускал руки, но брат меня постоянно поддерживал. Часть, когда я служил в своей легендарной 32-ке, как у нас говорят. Я один раз открыл свой шкаф, там висела моя форма. На форме такой шеврон – написано «спецназ». Я вспомнил из песни одни строки: если ты попал в спецназ, ты быть не можешь уже никогда другим.

Юлия Самусенко, ведущая:

Вы остались спортсменом. Каким видом спорта занимаетесь сейчас?

Валентин Гойко:

На данный момент я занимаюсь стрельбой из лука и метанием ядра и диска.

Александр Меженный, ведущий:

Когда появилась мысль по поводу маникюра и почему именно маникюр?

Валентин Гойко:

Я через три года начал себя принимать. Потом я устроился в Столине у нас в магазин продавцом, отработал целый год. Дальше думаю, что надо зарабатывать, уже самому на себя работать. У меня родная сестра моя занимается маникюром. Она сидит целый день, зарабатывает денежку, а я сижу целый день дома и ничего не зарабатываю. Появилась такая идея прийти к ней на курсы, обучиться у нее. Если у меня получится, то буду зарабатывать тоже, буду работать.

Ольга Бурлакова:

Когда вы решили выйти в публичное пространство, соцсети, вести группу? То есть не побояться, не постесняться, потому что многие, я думаю, мужчины иногда двояко относятся к профессии, такой работе. Когда вы начали соцсети вести?