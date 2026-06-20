«Снимал ролики для нашей скорой помощи» – как фельдшер выездной бригады стал цифровым художником

Ольга Бурлакова, ведущая: Как вы выбрали вообще себе такую профессию? Ведь она очень нелегкая морально, психологически и физически.

На передовой спасения жизни. Работа на станции скорой медицинской помощи одна из самых сложных. Это бесконечные вызовы, самые трудные случаи и борьба за каждого человека. В преддверии Дня медицинских работников мы пригласили в фельдшера выездной бригады.

Федор Орешко, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи, цифровой художник:

У меня брат работал тоже на скорой на тот момент. Рассказывал много интересных случаев. Притом работа такая как раз для неусидчивых ребят, постоянно в движении. Как-то я уже прикинул, что это для меня.

Ольга Бурлакова:

Как вы с ИИ нашли друг друга? Почему заинтересовались?

Федор Орешко:

У меня есть свой YouTube-канал. Я понял, что страдаю в монтаже. Стал потом увлекаться монтажом, снимал ролики для нашей скорой помощи. Потом со временем понял, что монтаж не сможет реализовать весь потенциал. Иногда тебе нужно уйти немножко в фантастику и прорисовать какие-то нереалистичные вещи. На данный момент только 3D-дизайн и искусственный интеллект может в этом тебе помочь, поэтому пришлось.

Ольга Бурлакова:

Вы добились действительно высот в этой области. Тоже ваша победа в Международном конкурсе цифрового искусства «Киноматик – нейросетевое видео» действительно такая значимая. Потому что более 500 работ отобрали, люди участвовали тоже такие профессиональные достаточно. Какова идея, как вы ее воплощали? Почему ваш ролик выиграл, как думаете?