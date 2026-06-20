«Снимал ролики для нашей скорой помощи» – как фельдшер выездной бригады стал цифровым художником

На передовой спасения жизни. Работа на станции скорой медицинской помощи одна из самых сложных. Это бесконечные вызовы, самые трудные случаи и борьба за каждого человека. В преддверии Дня медицинских работников мы пригласили в фельдшера выездной бригады.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Федор Орешко, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи, цифровой художник.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Как вы выбрали вообще себе такую профессию? Ведь она очень нелегкая морально, психологически и физически.
Федор Орешко, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи, цифровой художник:
У меня брат работал тоже на скорой на тот момент. Рассказывал много интересных случаев. Притом работа такая как раз для неусидчивых ребят, постоянно в движении. Как-то я уже прикинул, что это для меня.
Ольга Бурлакова:
Как вы с ИИ нашли друг друга? Почему заинтересовались?
Федор Орешко:
У меня есть свой YouTube-канал. Я понял, что страдаю в монтаже. Стал потом увлекаться монтажом, снимал ролики для нашей скорой помощи. Потом со временем понял, что монтаж не сможет реализовать весь потенциал. Иногда тебе нужно уйти немножко в фантастику и прорисовать какие-то нереалистичные вещи. На данный момент только 3D-дизайн и искусственный интеллект может в этом тебе помочь, поэтому пришлось.
Ольга Бурлакова:
Вы добились действительно высот в этой области. Тоже ваша победа в Международном конкурсе цифрового искусства «Киноматик – нейросетевое видео» действительно такая значимая. Потому что более 500 работ отобрали, люди участвовали тоже такие профессиональные достаточно. Какова идея, как вы ее воплощали? Почему ваш ролик выиграл, как думаете?
Федор Орешко:
Изначально меня вызвала наша начмед Харланцева Елена Витальевна сказала, что можешь ли ты реализовать такую работу? Потому что это такая специфическая структура. Я сказал, что давайте попробуем. Было 20 тем, одна из тем была «Мама». Сама идея возникла, когда был у мамы в гостях. Я видел ее фотографии в молодости, когда она была такой прямо красивой блондинкой. Сейчас тоже она осталась красивой. Хотелось реализовать в ролике эту всю специфику – смену возрастов, один человек. Сам ролик получился такой, что она пришла к тому, что стала счастливой.
Подробности в видео.