Торжественные мероприятия в новом формате – как в Минске пройдут выпускные вечера

Последний звонок в выпускной вечер – это не просто дата в календаре, это символы завершения целой эпохи и начала нового пути. Хочется, чтобы эти праздники были незабываемыми. Как их организуют в 2026 году? Готовы ли организаторы удивлять? Чтобы узнать подробности, мы пригласили в студию человека, который знает ответы на все эти вопросы.

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома: Конечно, подготовка к этим событиям началась еще задолго до их официального начала. В этом году будет несколько новых интересных моментов в проведении торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года и дате вручения документов об образовании.

Анна Рысевец:

Если мы говорим о последнем звонке, конечно, сохраняя традиции, форматом проведения последних звонков – конечно, в формате торжественных линеек пройдут эти мероприятия. В целом по городу с 10 часов утра прозвенит последний звонок для наших выпускников. На эти торжественные мероприятия придут не только выпускники, родители, представители органов государственного управления, выдающиеся деятели искусства, спортсмены, представители базовых предприятий для того, чтобы этот праздник провести вместе с детьми, разделить эту радость и грусть прощания с учреждением образования. Далее, это тоже уже столичная традиция, выпускники 11-х классов примут участие в возложении цветов к монументу «Минск – город-герой». Стало доброй традицией: подарок от руководства столицы – это праздник в культурно-спортивном центре «Минск-Арена». В этом году более 500 участников готовят свои поздравления и подарки для выпускников. Это учащиеся вместе с педагогами, творческие коллективы. Конечно, индивидуальные исполнители, которые будут радовать наших выпускников. Для того, чтобы этот праздник состоялся, конечно, службы города, транспортное обеспечение, вопросы обеспечения безопасности – то есть все это на этапе подготовки прорабатывалось для того чтобы праздник состоялся и ничто не могло омрачить наших выпускников.

Подробности в видео.