В этой работе главное терпение и любовь к людям! Поговорили с замдиректора ТЦСОН Борисовского района

Часто говорят, помогать другим может только тот, кто сам силен. Но что, если сила рождается именно из уязвимости? Наша гостья знает, что такое преодолеть себя и при этом каждый день помогает тем, кому еще тяжелее.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Сытик, заместитель директора Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района.

Александр Стасевич, ведущий:

Что более 23 лет назад привело вас в территориальный центр социально обслуживания населения? Как вы туда пришли?