В этой работе главное терпение и любовь к людям! Поговорили с замдиректора ТЦСОН Борисовского района

Часто говорят, помогать другим может только тот, кто сам силен. Но что, если сила рождается именно из уязвимости? Наша гостья знает, что такое преодолеть себя и при этом каждый день помогает тем, кому еще тяжелее.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Сытик, заместитель директора Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района.
Александр Стасевич, ведущий:
Что более 23 лет назад привело вас в территориальный центр социально обслуживания населения? Как вы туда пришли?
Татьяна Сытик, заместитель директора Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района:
Я была еще совсем молодым специалистом. Я училась в педагогическом университете Максима Танка и всегда хотела свою жизнь, свою работу связать с людьми. О существовании территориальных центров тогда я еще не знала, поэтому думала просто, что это будет работа с детьми. С начала 2000-х годов у нас в стране стала складываться система, определенная для помощи, и стали организовываться территориальные центры. Я туда пришла попытать, скажем так, свою судьбу. Спросила, нужны ли специалисты. Мне сказали, да, мы как раз набираем штат, и я туда попала в 2003 году обычным специалистом по социальной работе. И начала свою трудовую деятельность.
Работа с людьми всегда разная. Она бывает и сложная. Но здесь главное – это терпение, любовь к людям, стрессоустойчивость обязательно.
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