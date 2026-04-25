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В этой работе главное терпение и любовь к людям! Поговорили с замдиректора ТЦСОН Борисовского района

25 апреля 2026 08:31
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Часто говорят, помогать другим может только тот, кто сам силен. Но что, если сила рождается именно из уязвимости? Наша гостья знает, что такое преодолеть себя и при этом каждый день помогает тем, кому еще тяжелее. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Сытик, заместитель директора Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района. 

Александр Стасевич, ведущий:
Что более 23 лет назад привело вас в территориальный центр социально обслуживания населения? Как вы туда пришли? 

В этой работе главное терпение и любовь к людям! Поговорили с замдиректора ТЦСОН Борисовского района-2

Татьяна Сытик, заместитель директора Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района:
Я была еще совсем молодым специалистом. Я училась в педагогическом университете Максима Танка и всегда хотела свою жизнь, свою работу связать с людьми. О существовании территориальных центров тогда я еще не знала, поэтому думала просто, что это будет работа с детьми. С начала 2000-х годов у нас в стране стала складываться система, определенная для помощи, и стали организовываться территориальные центры. Я туда пришла попытать, скажем так, свою судьбу. Спросила, нужны ли специалисты. Мне сказали, да, мы как раз набираем штат, и я туда попала в 2003 году обычным специалистом по социальной работе. И начала свою трудовую деятельность. 

Работа с людьми всегда разная. Она бывает и сложная. Но здесь главное – это терпение, любовь к людям, стрессоустойчивость обязательно. 

Подробности в видео

# Социальная помощь # Государственная социальная политика # Юрий Царёв # Александр Стасевич # Юлия Самусенко

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