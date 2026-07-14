Песня «За глазами-оберегами» – певец Андрей Тямчик представил новую композицию

Утро должно быть музыкальным. Исполняем позитивный заказ наших зрителей. Сегодня беседуем с певцом Андреем Тямчиком. О песнях, любви и хорошем настроении.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Тямчик, певец.
Александр Стасевич, ведущий:
Не так давно вышла ваша новая песня «За глазами-оберегами». Расскажите про нее подробнее.
Андрей Тямчик, певец:
Эта песня о самом светлом чувстве на земле, конечно, о любви. Это чувство, я думаю, знакомо каждому из нас. В моем случае песня «За глазами-оберегами» в большей степени посвящена, наверное, моей супруге, потому что она является обладательницей замечательных, наикрасивейших зеленых глаз.
Юлия Самусенко, ведущая:
Расскажите нам, кто автор слов, кто автор музыки? Как вам вообще работалось вместе?
Андрей Тямчик:
Стихи данной композиции написала Анна Селук, музыку – московский композитор Андрей Покутный. Работа над песней велась достаточно продолжительное время. Я приоткрою тайну, что она была записана параллельно с песней «Дамы», которая также имеется у меня в репертуаре. Практически год мы работали над песней «За глазами-оберегами». Менялись аранжировки, в общем, делалось все для того, чтобы прийти к тому конечному результату, который мы имеем на сегодня. Мне кажется, очень даже ничего.
Юлия Самусенко:
Вы еще отправитесь на «Славянский базар в Витебске». Расскажите о этой истории. С какими песнями будете выступать?
Андрей Тямчик:
Это будет уже в третий раз в моей жизни, когда я буду принимать участие на концерте «Шансон-ТВ – все звезды» в рамках «Славянского базара». Я уже представлял в 2024 году свою песню «Мало дней». В 2025 году я был с песней «Дамы». В 2026 году я буду с песней «За глазами-оберегами». Как-то повелось с 2024 года, что я в данном концерте представляю свои новинки, премьеры песен именно в рамках данного концерта. Очень личная и трогательная история для меня, потому что я всю жизнь мечтал выступить на сцене «Славянского базара» хотя бы в роли конкурсанта. У меня было два финала национального отбора к конкурсу «Славянский базар в Витебске» в 2016 году и 2019 году. Я был именно два раза в пятерках лучших, но дальше, к сожалению, уже не проходил. Судьба распорядилась так, что я вышел на сцену «Славянского базара» уже в качестве артиста, а не в качестве конкурсанта. За это хочу сказать огромное спасибо моей команде, которая стоит за моей спиной. За то, что поверили в меня, дали мне этот шанс и поддерживают по сей день.
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