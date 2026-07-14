Песня «За глазами-оберегами» – певец Андрей Тямчик представил новую композицию

Утро должно быть музыкальным. Исполняем позитивный заказ наших зрителей. Сегодня беседуем с певцом Андреем Тямчиком. О песнях, любви и хорошем настроении. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Тямчик, певец. Александр Стасевич, ведущий:

Не так давно вышла ваша новая песня «За глазами-оберегами». Расскажите про нее подробнее.

Андрей Тямчик, певец:

Эта песня о самом светлом чувстве на земле, конечно, о любви. Это чувство, я думаю, знакомо каждому из нас. В моем случае песня «За глазами-оберегами» в большей степени посвящена, наверное, моей супруге, потому что она является обладательницей замечательных, наикрасивейших зеленых глаз. Юлия Самусенко, ведущая:

Расскажите нам, кто автор слов, кто автор музыки? Как вам вообще работалось вместе? Андрей Тямчик:

Стихи данной композиции написала Анна Селук, музыку – московский композитор Андрей Покутный. Работа над песней велась достаточно продолжительное время. Я приоткрою тайну, что она была записана параллельно с песней «Дамы», которая также имеется у меня в репертуаре. Практически год мы работали над песней «За глазами-оберегами». Менялись аранжировки, в общем, делалось все для того, чтобы прийти к тому конечному результату, который мы имеем на сегодня. Мне кажется, очень даже ничего. Юлия Самусенко:

Вы еще отправитесь на «Славянский базар в Витебске». Расскажите о этой истории. С какими песнями будете выступать?