Кто в Беларуси может претендовать на усыновление – рассказала эксперт

Сегодня Международный день семьи. Очень важно, чтобы она была у всех. Как обретают счастье дети-сироты, как важно вовремя протянуть руку помощи. Об этом мы и не только поговорим сегодня с нашими гостями. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Чубуркова, начальник управления оказания психолого-педагогической помощи Национального центра усыновления и Елена Мовчан, приемный родитель. Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите, какая основная миссия на Национальном центре усыновления? Есть ли какая-то, будем так говорить, приятная статистика на данный момент?

Анна Чубуркова, начальник управления оказания психолого-педагогической помощи Национального центра усыновления:

Основная миссия – это реализация права каждого ребенка жить в семье. Это важно, это нужно. Мы, специалисты Национального центра усыновления, радуемся каждому случаю, когда наши дети обретают семью. В 2025 году у нас было усыновлено более 350 деток, поэтому радости у нас было много. Но это то, что касается усыновления. Но и детки, которые по той или иной причине не подлежат усыновлению – у них есть возможность тоже ощутить родительское тепло в рамках других форм семейных устройств детей, таких как опека, попечительство, детский дом семейного типа и приемная семья. Ольга Бурлакова:

Вы выбрали как раз таки непростой вариант, как многие считают наверняка, что если берешь маленького ребенка, с ним легче найти общий язык, а с подростком сложнее. У вас как раз второй вариант. Вы выбрали подростков. Почему такой выбор? У вас две девочки?

Елена Мовчан, приемный родитель:

Две девочки. Мы обсуждали это со всеми членами семьи и пришли к мнению, что, наверное, детки младшего возраста быстрее попадают в семьи на усыновление. Детки, которые уже постарше остаются и ждут свою семью. Мы решили, что пригласим к нам в семью именно деток в подростковом возрасте. Так у нас в семье появились две дочки приемные, им сейчас 10 и 12 лет. Ольга Бурлакова:

Давайте расскажем людям о критериях для родителей. Для тех, кто, например, решил усыновить. Какие ограничения по возрасту, составу семьи, материальному достатку?