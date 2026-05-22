Какие специальности популярны у заказчиков кадров – рассказал проректор БГПУ

Выпускники 2026 года решают самый важный вопрос в своей жизни: кем стать, какую профессию выбрать? Счастливы те, кто уже определился, а если нет. Тогда, возможно, стоит подумать: вдруг у вас призвание учить других? В этом случае вас ждет главный педвуз страны. Как стать его абитуриентом, а затем студентом, подскажет наш гость.

Александр Францкевич, проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Здесь стоит отметить, что удивительно, но в этом году глобальных изменений для абитуриентов во вступительной компании нет. Даже даты приема документов совпадают с прошлым годом. Целевой набор с 27 июня по 2 июля, как и в прошлом году. Основной набор с 12 июля по 17 июля.

Юрий Царев, ведущий:

Целевой набор – это на самом деле шикарная вещь, особенно в такой профессии как педагог. Потому что все-таки у нас есть потребность в учителях. Когда молодые специалисты получают первую работу сразу, просто окончив вуз, прямо получив диплом – это очень круто. Насколько популярен целевой набор у наших абитуриентов?