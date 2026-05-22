Какие специальности популярны у заказчиков кадров – рассказал проректор БГПУ
Выпускники 2026 года решают самый важный вопрос в своей жизни: кем стать, какую профессию выбрать? Счастливы те, кто уже определился, а если нет. Тогда, возможно, стоит подумать: вдруг у вас призвание учить других? В этом случае вас ждет главный педвуз страны. Как стать его абитуриентом, а затем студентом, подскажет наш гость.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Францкевич, проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка.
Юлия Самусенко, ведущая:
Вообще компания 2026 года – что нового ждет абитуриентов?
Александр Францкевич, проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:
Здесь стоит отметить, что удивительно, но в этом году глобальных изменений для абитуриентов во вступительной компании нет. Даже даты приема документов совпадают с прошлым годом. Целевой набор с 27 июня по 2 июля, как и в прошлом году. Основной набор с 12 июля по 17 июля.
Юрий Царев, ведущий:
Целевой набор – это на самом деле шикарная вещь, особенно в такой профессии как педагог. Потому что все-таки у нас есть потребность в учителях. Когда молодые специалисты получают первую работу сразу, просто окончив вуз, прямо получив диплом – это очень круто. Насколько популярен целевой набор у наших абитуриентов?
Александр Францкевич:
Целевой набор популярен. Это связано с изменением подхода к целевому набору. Сейчас целевой набор осуществляется только по заявкам заказчиков кадров. Откуда берутся эти заявки? К заказчикам кадров обращаются абитуриенты уже весной. На основании этих обращений заказчики кадров подают заявление, свои заявки. Они формируются в Министерстве образования. Министерство образования это все аккумулирует и доводит эти показатели уже до университетов. Хочу отметить, что как раз вы затронули тему целевого набора – буквально на прошлой неделе стало известно о заказчиках кадров. О местах, которые выделены под этих заказчиках кадров. Эта информация есть на сайте Министерства образования в разделе абитуриенту, целевой набор. Стоит отметить, что на ряд специальностей в БГПУ в этом году заказчики кадров заявились на максимальное количество мест – это 60 % места от контрольных цифр приема. Хотел бы отметить эти специальности, потому что, наверное, абитуриенты сегодня выбирают. Популярные направления у заказчиков кадров в первую очередь: физико-математическое образование – математика и физика. Природоведческое образование – биология и география. Историческое образование пользуется большой популярностью. Филологическое образование по всем направлениям. Специальное инклюзивное образование – практически 60 % мест. Стоит отметить, что на специальное инклюзивное образование мы набираем 165 мест, из них 98 – это то, что заявили заказчики кадров на целевом наборе. Замыкает популярные специальности физическая культура.
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