«Молодежь пошла на концерты» – о слушателях рассказал главный дирижер оркестра народных инструментов

Сегодня в Минске на большой сцене Белгосфилармонии выступит Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Николая Осипова. Мы пригласили художественного руководителя и главного дирижера оркестра и вместе с ним артистку – солистку Белгосфилармонии. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Андропов, народный артист России, профессор, главный дирижер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова и Вероника Прадед, заведующая кафедрой струнных народных инструментов БГАМ, солист-инструменталист Белгосфилармонии. Александр Стасевич, ведущий:

Ваш коллектив – национальное достояние России. Что сегодня увидит белорусский зритель или услышит?

Владимир Андропов, народный артист России, профессор, главный дирижер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова:

Конечно, мы хотели показать русскую музыку. Мы начнем, конечно, с классики – первое отделение. Второе отделение уже более народное – русская музыка, где Вероника Александровна будет с нами играть. Русскую пьесу сыграет, которую никогда не играла здесь.

Вероника Прадед, заведующая кафедрой струнных народных инструментов БГАМ, солист-инструменталист Белгосфилармонии:

Меня покорило отношение Владимира Павловича к репертуару. Народный оркестр чаще всего играет много переложений, пытается играть симфоническую музыку своим составом. В оркестре имени Осипова все-таки специфика оркестра ставится во главу и угла, играется только то, что перфектно звучит в этом составе. Юлия Самусенко, ведущая:

Как вообще воспринимает современное молодое поколение народную музыку? Кто ваш зритель?