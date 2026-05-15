«Молодежь пошла на концерты» – о слушателях рассказал главный дирижер оркестра народных инструментов
Сегодня в Минске на большой сцене Белгосфилармонии выступит Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Николая Осипова. Мы пригласили художественного руководителя и главного дирижера оркестра и вместе с ним артистку – солистку Белгосфилармонии.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Андропов, народный артист России, профессор, главный дирижер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова и Вероника Прадед, заведующая кафедрой струнных народных инструментов БГАМ, солист-инструменталист Белгосфилармонии.
Александр Стасевич, ведущий:
Ваш коллектив – национальное достояние России. Что сегодня увидит белорусский зритель или услышит?
Владимир Андропов, народный артист России, профессор, главный дирижер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова:
Конечно, мы хотели показать русскую музыку. Мы начнем, конечно, с классики – первое отделение. Второе отделение уже более народное – русская музыка, где Вероника Александровна будет с нами играть. Русскую пьесу сыграет, которую никогда не играла здесь.
Вероника Прадед, заведующая кафедрой струнных народных инструментов БГАМ, солист-инструменталист Белгосфилармонии:
Меня покорило отношение Владимира Павловича к репертуару. Народный оркестр чаще всего играет много переложений, пытается играть симфоническую музыку своим составом. В оркестре имени Осипова все-таки специфика оркестра ставится во главу и угла, играется только то, что перфектно звучит в этом составе.
Юлия Самусенко, ведущая:
Как вообще воспринимает современное молодое поколение народную музыку? Кто ваш зритель?
Владимир Андропов:
Когда я только приехал в Большой театр, много дирижировал. Дирижер была Дударова Вероника. У нее был свой оркестр. Я много концертов – 11 лет дирижировал концерты дневные для детей и юношества. Она всегда говорила, что мы готовим публику себе. Сейчас я ощутил, что молодежь пошла на концерты наши. У нас абонемент продается за год. Мы сейчас выпустили абонемент следующего года. Когда мы только выложили его месяц назад, через неделю я смотрю – 800 нет больше, все продано. Я смотрю в зал, кто приходит. Мне это очень интересно. Я вижу больше молодежи – это радует. Меня лично это радует. Я убежден, меняется время в лучшую сторону, я считаю. По крайней мере для народного искусства – то, что я ощущаю.
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