Прямой эфир

«Молодежь пошла на концерты» – о слушателях рассказал главный дирижер оркестра народных инструментов

15 мая 2026 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня в Минске на большой сцене Белгосфилармонии выступит Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Николая Осипова. Мы пригласили художественного руководителя и главного дирижера оркестра и вместе с ним артистку – солистку Белгосфилармонии.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Андропов, народный артист России, профессор, главный дирижер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова и Вероника Прадед, заведующая кафедрой струнных народных инструментов БГАМ, солист-инструменталист Белгосфилармонии.

Александр Стасевич, ведущий:
Ваш коллектив – национальное достояние России. Что сегодня увидит белорусский зритель или услышит?

«Молодежь пошла на концерты» – о слушателях рассказал главный дирижер оркестра народных инструментов-2

Владимир Андропов, народный артист России, профессор, главный дирижер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова:
Конечно, мы хотели показать русскую музыку. Мы начнем, конечно, с классики – первое отделение. Второе отделение уже более народное – русская музыка, где Вероника Александровна будет с нами играть. Русскую пьесу сыграет, которую никогда не играла здесь.

«Молодежь пошла на концерты» – о слушателях рассказал главный дирижер оркестра народных инструментов-4

Вероника Прадед, заведующая кафедрой струнных народных инструментов БГАМ, солист-инструменталист Белгосфилармонии:
Меня покорило отношение Владимира Павловича к репертуару. Народный оркестр чаще всего играет много переложений, пытается играть симфоническую музыку своим составом. В оркестре имени Осипова все-таки специфика оркестра ставится во главу и угла, играется только то, что перфектно звучит в этом составе.

Юлия Самусенко, ведущая:
Как вообще воспринимает современное молодое поколение народную музыку? Кто ваш зритель?

«Молодежь пошла на концерты» – о слушателях рассказал главный дирижер оркестра народных инструментов-6

Владимир Андропов:
Когда я только приехал в Большой театр, много дирижировал. Дирижер была Дударова Вероника. У нее был свой оркестр. Я много концертов – 11 лет дирижировал концерты дневные для детей и юношества. Она всегда говорила, что мы готовим публику себе. Сейчас я ощутил, что молодежь пошла на концерты наши. У нас абонемент продается за год. Мы сейчас выпустили абонемент следующего года. Когда мы только выложили его месяц назад, через неделю я смотрю – 800 нет больше, все продано. Я смотрю в зал, кто приходит. Мне это очень интересно. Я вижу больше молодежи – это радует. Меня лично это радует. Я убежден, меняется время в лучшую сторону, я считаю. По крайней мере для народного искусства – то, что я ощущаю.

Подробности в видео.

# Александр Стасевич # Вероника Прадед # Юлия Самусенко # Ольга Бурлакова # Концерт в Минске # Филармония

Другие новости рубрики

Все новости
Кто в Беларуси может претендовать на усыновление – рассказала эксперт
15 мая 2026 11:47

Кто в Беларуси может претендовать на усыновление – рассказала эксперт

Въезда в Литву и Польшу перед выходными ожидают 140 легковых и 60 грузовых авто – ГПК
15 мая 2026 11:45

Въезда в Литву и Польшу перед выходными ожидают 140 легковых и 60 грузовых авто – ГПК

В Беларуси началась вступительная кампания в медвузы, в том числе для целевиков
15 мая 2026 11:19

В Беларуси началась вступительная кампания в медвузы, в том числе для целевиков

Лукашенко: мы гордимся межконфессиональным миром, который существует в Беларуси
15 мая 2026 11:09

Лукашенко: мы гордимся межконфессиональным миром, который существует в Беларуси

Перцов: медиасообщество должно активно принимать все изменения, которые происходят в медиаландшафте страны
15 мая 2026 11:03

Перцов: медиасообщество должно активно принимать все изменения, которые происходят в медиаландшафте страны

В Минске проходит заседание президиумов НАН Беларуси и Российской академии наук
15 мая 2026 10:45

В Минске проходит заседание президиумов НАН Беларуси и Российской академии наук

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «205 на 205»
15 мая 2026 10:40

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «205 на 205»

Лукашенко направил приветствие участникам медиафорума и национального конкурса «Золотая Литера»
15 мая 2026 10:36

Лукашенко направил приветствие участникам медиафорума и национального конкурса «Золотая Литера»

Реальные доходы белорусов увеличились на 7,6% за квартал – Белстат
15 мая 2026 10:35

Реальные доходы белорусов увеличились на 7,6% за квартал – Белстат

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России – что обсудили?
15 мая 2026 10:32

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России – что обсудили?

В Могилеве прошел конкурс на лучшую швею Беларуси
15 мая 2026 09:26

В Могилеве прошел конкурс на лучшую швею Беларуси

В Витебском медуниверситете проходит открытый военно-патриотический конкурс
15 мая 2026 09:19

В Витебском медуниверситете проходит открытый военно-патриотический конкурс