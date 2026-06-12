Ученые из Могилева разработали производство твердосплавных пластины из лома – узнали о технологии

Промышленный потенциал Могилева расширяют за счет академической науки. В Институте технологии металлов представили импортозамещающий проект, который уже реально работает. Главная новинка – уникальные твердосплавные пластины, созданные из вторичного сырья, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего за два года наши ученые внедрили технологию переработки металлов для создания высокоточного режущего инструмента. Результат – резкое снижение зависимости от зарубежных поставок и крупные заказы от ведущих заводов страны. Подробнее о проекте – далее.

Долгие годы сменные пластины для станков – маленькие детали, без которых замирает работа любого цеха мехобработки, Беларусь закупала за рубежом. Годовая потребность – 2,5 миллиона штук. Импорт обходился в 60 миллионов рублей. Идея производить свое не новая. 20 лет назад ученые уже пытались, но трудоемкий и дорогостоящий процесс тогда испугал новаторов. Создать отечественный инструмент попробовала команда молодых ученых Могилевского института технологии металлов. Проект поддержало государство.

Сергей Щербаков, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:

В нашем Институте технологии металлов буквально за два года, не за пять, не за десять лет, был проведен комплекс исследований, которые позволили понять, как делать эти пластины, через опытные образцы, которые они создали. И уже создан опытный участок производства этих пластин, которые уже сейчас продаются нашим предприятиям.

Но чтобы удовлетворить потребности промышленности, одной технологии было мало. Камень преткновения – сырье, его приходилось опять покупать за границей. Специалисты института нашли уникальное решение – использовать лом.

Юрий Черняков, заведующий сектором твердого сплава Института технологии металлов НАН Беларуси:

Мы наконец открыли производство собственного порошка, то есть мы полностью независимы от сторонних производителей. Делаем его из сырья, которое уже есть в Беларуси, – это твердосплавный лом. Сырьевая база есть. И мы полностью независимы от других факторов. Согласно статистике, в год в Беларуси накапливается около 100 тонн твердосплавных отходов – этого хватит, чтобы произвести 7,5 миллиона пластин. Увидеть уникальную линию, где отходы снова превращаются в доходы, можно было на международной научно-технической конференции в Могилеве. Институт металла со своими эксклюзивными проектами стал площадкой для большой дискуссии. И это – прямая интеграция науки и реального сектора экономики.

