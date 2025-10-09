После 25 лет жизни в Европе семья выбрала для дочери могилёвский колледж – узнали почему

Чистота и качество – это уже не просто бренд Беларуси, а, пожалуй, привычка народа. Закрепить эти успехи и двигаться дальше, выйти на новую высоту – именно на это нацелена пятилетка качества, которая стартовала в начале года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но такая инициатива – это не просто очередной план развития. Беларусь уже доказала свою способность достигать больших высот, и теперь пришло время использовать этот опыт для мощного ускорения во всех сферах жизни. Ведь качество – понятие всеобъемлющее. Это сложный пазл, который складывается из самых разных элементов: создания современных предприятий, роста доходов населения, цифровой трансформации и поддержки семей. О том, какие заметные изменения уже делают жизнь белорусов лучше, в материале Юлии Мычки.

Яркие панели, солнечные коридоры, лестницы на разных уровнях – в новом корпусе Могилевской детской областной больницы все задумано так, чтобы создать максимально комфортные условия и оградить маленьких пациентов от страха перед посещением больницы. Три этажа – пространство, где будет выстроена единая цепочка помощи – от диагностики до полной реабилитации. Это качественно новый уровень оказания медпомощи. На одной площадке самые современные подходы. Для младенцев, в том числе с низкой массой тела, создается областной ресурсный центр раннего вмешательства. Его задача – не упустить драгоценное время и помочь ребенку как можно раньше. Точная диагностика: уже на следующей неделе поступит аппарат МРТ, он решит проблему для детей до 5 лет, которым раньше для такого исследования приходилось ехать в столичные клиники.

Игорь Каско, главный врач Могилевской областной детской больницы:

Все виды медицинской помощи будут в одном месте. То есть, приехав в областную детскую больницу, вы сможете получить все необходимые консультации врачей-специалистов и врачей-диагностов, которые вам необходимы, и не передвигаться из одного лечебного учреждения в другое. Красиво, комфортно, чисто и стабильно – эти качества все чаще заставляют иностранцев обращать внимание на Беларусь не как на туристическое направление, а как на страну для постоянной жизни. Яркий пример – семья Паспеловых из Германии. После 25 лет жизни в ФРГ они выбрали для дочери Александры Могилевский медицинский колледж. Поездка в Беларусь за образованием обернулась решением о полном переезде.