Тысячи тонн элитных семян уже прошли отбор! Как в Беларуси готовят «золотой фонд» для посевной?

Безопасность государства – это не только высокая готовность Вооруженных Сил. Она начинается гораздо раньше – с устойчивой экономики, работающих предприятий и продовольственной независимости. Сильная армия невозможна без сильного тыла. И сегодня этот тыл проходит свой не менее ответственный этап, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт посевной кампании – ежегодный экзамен для всей аграрной отрасли, от результатов которого напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Ключевая ставка здесь на качество семян. Именно с них начинается будущий урожай, а значит, экономическая стабильность каждого хозяйства и государства в целом. Беларусь традиционно придерживается одних из самых строгих стандартов семеноводства в Европе. Сейчас на профильных заводах и в лабораториях горячая пора: финальный контроль, калибровка, сортировка и отгрузка. Тысячи тонн элитных семян, прошедших многоступенчатый отбор, уже готовы к севу, чтобы осенью дать результат. О том, как формируется будущий урожай еще до начала посевной, в нашем следующем сюжете.

Новый год на этом предприятии начинается не по календарю, а 1 июля, когда со всех уголков региона сюда везут партии семян – уже для следующего урожая. Процесс щепетильный и не терпит отлагательств. Влажность семян трав после уборки – около 20 %, и если материал переночует в машине, он может и вовсе погибнуть. Поэтому первым делом все семена с полей сушат, а только потом в течение года доводят до кондиции.

Дмитрий Гордилковский, директор предприятия «Могилевские семена трав»:

У нас есть некоторые хозяйства, которые крепко стоят на ногах и могут сами себе позволить и посушить, и почистить. Но под 80-90 % от общего количества... Допустим, если 150, то 120 хозяйств где-то у нас обслуживаются. Плюс Минская область, которые поближе, Березинский район, Оршанский район. В планах у Могилевской области построить за 5 лет 80 молочно-товарных комплексов и увеличить производство молока на 40 %. Для этого нужна сильная кормовая база. И качественные семена – важная часть плана: ведь это страховой полис для будущего урожая. К семенам здесь предъявляют строгие требования как к стратегическому ресурсу. Прежде чем попасть в землю, они проходят «таможню» – профильную инспекцию.

Дмитрий Шелков, начальник производства предприятия «Могилевские семена трав»:

Все семена, которые прошли очистку у нас, они все получают удостоверение о качестве. Но достичь кондиции непросто. Изначально в мешке настоящий хаос: крупинки культуры, обломки колосьев, пыль, а главное, семена сорняков-близнецов, неотличимых на глаз. Одна такая примесь – и через год вместо сочной люцерны вырастет ковер из сорняка.