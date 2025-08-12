Магнит для молодых специалистов! Чем привлекает белорусов жизнь в агрогородке?
Регионы идут на рекорды по темпам развития в рамках инициативы «Один район – один проект». Она уже перешагнула экватор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше половины регионов Беларуси успешно приблизились к уровню жизни крупных городов. Еще несколько лет назад скептики бы посчитали это невозможным. Но в 2022 году наш Президент поставил конкретную задачу – поддержать регионы, вдохнуть жизнь в деревни, села и агрогородки, чтобы там хотелось жить и работать не только старожилам, но и молодежи.
Как раз одна из целей инициативы – создание новых рабочих мест. И уже есть значимые результаты: за неполные 3,5 года появилось около 5 тысяч 800 новых вакансий с достойными зарплатами. Всего в списке достижений 84 проекта в 68 районах. Итоги подведем уже в 2026 году, но очевидно, что к этой цифре добавятся еще порядка 90 проектов. Итого, приблизимся к 10 тысячам новых рабочих мест.
А главное – достойные условия труда. Существенную поддержку оказывает Банк развития нашей страны. С начала действия инициативы «Один район – один проект» инвестиционный портфель вырос в 1,7 раза, его сформировал 221 проект на более чем 9 млрд рублей. Стал больше и перечень категорий. К производствам добавились туризм, логистические и медицинские услуги. Зеленый свет дан как государственным, так и частным структурам.
В рамках инициативы создаются масштабные проекты, такие как медицинский комплекс в Гродно, логистические центры в Верхнедвинском, Витебском, Берестовицком и Вороновском районах, места проживания и оказания услуг в Дятловском районе, в Бресте и Мяделе. Запланирован к включению в перечень и проект по строительству гостиничного комплекса в Миорском районе. Таким образом регионы получают импульс к развитию, а их жители – перспективное трудоустройство и уверенность в завтрашнем дне.
Сегодня более чем в полутора тысячах белорусских агрогородков показатель качества жизни практически не уступает райцентрам и куда более крупным городам. Речь об агрогородках нового уровня – с более развитой, модернизированной социальной инфраструктурой и высоким уровнем благоустройства, когда в пределах черты населенного пункта есть все необходимое.
Для каждой такой точки на карте разрабатывается индивидуальный проект. Репортаж Юлии Мычки.
Дворы, в которых звучит детский смех, – главные дивиденды от инвестиций в будущее! За 10 лет поле в агрогородке Полыковичи превратилось в современный микрорайон. Инфраструктура уровня столицы: яркие дома, ухоженные дворы, магазины, остановки, поликлиника... Все в шаговой доступности.
Дмитрий Пимошенко, заместитель председателя Могилевского райисполкома:
Только за последние 10 лет здесь сдано шесть новых многоквартирных жилых домов, плюс к этому по окончании 2025 года планируется сдача еще 4 многоквартирных жилых домов. Здесь имеется хороший торговый центр, в прошлом году построен детский садик в Полыковичах. На 2026 год планируется капитальный ремонт Коминтерновской средней школы. То есть мы видим, что это место востребовано, здесь образуются семьи, рождаются дети.
Современный детский сад на 75 человек. Проект, где продумана каждая мелочь. Главные приоритеты – комфорт и безопасность. 13 видеокамер следят за периметром, а на входе – первая в районе среди дошкольных учреждений система домофона. Внутри – сплошные вау-эффекты. Уютные группы, просторный актовый зал для первых выступлений. Современный пищеблок, прачечная и даже лифт. И особенность конкретно этого сада – терраса с уникальным «учебным городком». Мягкое покрытие, дорожные знаки и разметка – здесь малыши осваивают правила дорожного движения. Все и все здесь работают на одно – счастливое детство и спокойствие родителей.
Светлана Базылева, заведующая детским садом № 1 агрогородка Полыковичи:
Агрогородок разрастается, вокруг очень много новых, красивых, современных домов. Их заполняют многодетные семьи, здесь же арендное жилье, молодые специалисты сюда приезжают, которые уже имеют деток или планируют. Поэтому этот детский сад был очень необходим.
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