Магнит для молодых специалистов! Чем привлекает белорусов жизнь в агрогородке?

Регионы идут на рекорды по темпам развития в рамках инициативы «Один район – один проект». Она уже перешагнула экватор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше половины регионов Беларуси успешно приблизились к уровню жизни крупных городов. Еще несколько лет назад скептики бы посчитали это невозможным. Но в 2022 году наш Президент поставил конкретную задачу – поддержать регионы, вдохнуть жизнь в деревни, села и агрогородки, чтобы там хотелось жить и работать не только старожилам, но и молодежи.

Как раз одна из целей инициативы – создание новых рабочих мест. И уже есть значимые результаты: за неполные 3,5 года появилось около 5 тысяч 800 новых вакансий с достойными зарплатами. Всего в списке достижений 84 проекта в 68 районах. Итоги подведем уже в 2026 году, но очевидно, что к этой цифре добавятся еще порядка 90 проектов. Итого, приблизимся к 10 тысячам новых рабочих мест.

А главное – достойные условия труда. Существенную поддержку оказывает Банк развития нашей страны. С начала действия инициативы «Один район – один проект» инвестиционный портфель вырос в 1,7 раза, его сформировал 221 проект на более чем 9 млрд рублей. Стал больше и перечень категорий. К производствам добавились туризм, логистические и медицинские услуги. Зеленый свет дан как государственным, так и частным структурам.

В рамках инициативы создаются масштабные проекты, такие как медицинский комплекс в Гродно, логистические центры в Верхнедвинском, Витебском, Берестовицком и Вороновском районах, места проживания и оказания услуг в Дятловском районе, в Бресте и Мяделе. Запланирован к включению в перечень и проект по строительству гостиничного комплекса в Миорском районе. Таким образом регионы получают импульс к развитию, а их жители – перспективное трудоустройство и уверенность в завтрашнем дне.