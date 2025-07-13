Люди стали единым фронтом! К уборке последствий урагана присоединились даже самые юные граждане

Этим летом погода определенно преподносит нам сюрпризы, и весьма неприятные. Такие, как на этой неделе, когда на Беларусь обрушился мощный ураган и буквально наломал дров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А настоящий апокалипсис, похоже, случился в деревне Вархи. Этот населенный пункт испытал на себе удар торнадо, который, по предварительным данным, может относится к категории EF2-EF3. На этой стадии скорость ветра превышает 200 километров в час, что представляет серьезную опасность. Позже спасатели опубликовали кадры, как из фильма катастрофы.

В Вархах ураган повалил сотни деревьев. Сорвал крыши почти с трех десятков строений. В некоторых случаях натиска стихии не выдерживали даже стены. Полностью перекрытой оказалась трасса Невель-Витебск. Из-за поваленных деревьев по ней было остановлено движение. По данным МЧС, всего в результате разгула стихии в Беларуси пострадали без малого 30 населенных пунктов. Больше всего досталось Могилеву, Городокскому и Оршанскому районам на севере и Смолевичскому и Борисовскому в центральной части страны. Неприятный след стихия оставила и в столице, где улицы превратились в бурлящие реки, а сильный дождь сменил крупный град.

Но главное, что белорусы не сдаются под натиском конкретно этих и других катаклизмов, а, засучив рукава, решают проблемы. На неделе в Могилеве на внеплановый субботник вышли 20 тысяч человек. Масштабы отзывчивости впечатляют. К работе подключились все коммунальные службы, предприятия и добровольцы, которым небезразлична судьба и внешний вид родного города. Покусилась стихия и на святое. Возле Кургана Славы были повалены деревья. На выходных несколько десятков человек наводили порядок около мемориала. Сам обелиск и расположенные рядом объекты не пострадали, но порядок нужно восстановить, за что и взялись белорусы. О том, что натворила стихия в Беларуси и чего еще ожидать от погоды – расскажет Юлия Мычка.

В аграгородке Полыковичи ветер хозяйничал буквально 10 минут, но этого времени ему хватило, чтобы изрядно помять дома и до смерти напугать жителей. Больше всех досталось улице Приозерной. Здесь ураган буквально жонглировал беседками, а на прощание сорвал и унес крыши с нескольких домов.

Татьяна Дашкевич, жительница агрогородка Полыковичи:

Когда увидела это все, упала в обморок. Хорошо, гвоздь прошел мимо, не в глаз. Уже второй день после урагана не может прийти в себя Татьяна. Она буквально по осколкам собирает то, что еще недавно считала своей крепостью. Татьяна Дашкевич:

Вдруг что-то где-то затрещало. Я так сжалась еще больше. Вам не передать. Я даже не могу высказать словами, что это было. Мне казалось, что этот ветер, этот град, это все на свете. Что он хочет с корнями поднять весь дом и куда-то унести. Начинают верить в злой рок и соседи Татьяны. Всего три года назад в их доме случился пожар. Лишь недавно пенсионеры завершили ремонт, муж буквально вбил последний гвоздь перед новосельем – и вот стихия обнулила все усилия семьи Мамусевых.

Надежда Мамусева, жительница агрогородка Полыковичи:

Не слышала, как крыша улетела. Не слышала. Я просто-напросто увидела, что темно. Я быстрее на кровать легла, одеялом накрылась. Муж здесь внизу был. И я увидела, что что-то там страшное было. Гремело, стучало. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Трагично закончилась ночная рыбалка для молодой семьи из Могилева. Во время ночной непогоды супруги спрятались под деревом, которое обрушилось на молодую женщину. Она погибла. Госпитализированы 4 человека. Все получили травмы от падающих деревьев и их обломков.

Юрий Минов, житель Могилева:

Дождь начался, мы еще пытались под зонтиком прятаться, а потом уже поняли, что прятаться смысла нет. Ну и мы уже пошли, промокли. Резкий порыв, я три секунды… Зонтик вырывает вместе с рукой, и потом падение, все, треск, травмы. И мы оказались в середине завала. Если ветру не составляло труда срывать крыши, то что уж говорить про линии электропередачи? Их ветер с невероятной легкостью местами заплетал буквально в косы. В Могилеве стихия зацепилась за основной источник – ТЭЦ-2. Над восстановлением электросети в регионе продолжают работать почти 100 бригад со всей страны. В энергетическую ловушку попали предприятия свободной экономической зоны. Часть из них переключилась на резервные генераторы. Полностью была парализована работа завода «Химволокно». Планируется, что предприятие запустят уже в понедельник.

Владимир Марков, генеральный директор предприятия «Могилевхимволокно»:

Прибыли и заместитель министра энергетики, и Белэнерго, и Могилевэнерго. Все находятся здесь, и проводится работа для ускорения всех негативных последствий и пуска «Могилевхимволокно» в нормальный технологический режим. Бой хаосу не только в лесу, но и на асфальте. Больше 22 тысяч человек приняли участие в субботнике в Могилеве. Основной фронт работ – поваленные и поврежденные деревья. По предварительным данным, их в городе несколько тысяч. К тому же стихия не пощадила свыше 200 крыш. Мусоровозы практически не глохнут, совершая до 300 рейсов за день, чтобы вывезти на полигон тонны собранного мусора и веток. Особое внимание – Центру дошкольного развития. Это учреждение пострадало от стихии сильнее других: мощный ветер повалил 18 деревьев на его территории, повредил кровлю основного здания, сорвал крыши теневых навесов и деформировал ограждение. Мэр Могилёва: почти все регионы откликнулись и прислали людей на помощь. Подробности здесь.

Юлия Мычка, корреспондент:

«У лукоморья дуб зеленый». Эти слова звучали здесь из музыкальной беседки всю весну. Буквально за несколько минут стихия обезглавила сквер Пушкина. Эта золотая цепь на обломках дуба как горькая ирония разрушенной сказки. Но уже сегодня картина меняется на глазах. Вместе со взрослыми трудятся и самые юные горожане.