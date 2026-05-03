Кладбища домашних животных запрещены в Беларуси. Узнали, как похоронить питомца законно

Когда любовь к домашнему животному не вмещается в рамки закона. Как достойно и по-человечески проводить питомца в последний путь, рассказала Юлия Мычка в программе «Неделя» на СТВ.

Памятники, надгробные плиты, фотографии, любимые игрушки, цветы. Кладбище домашних животных в лесополосе под Могилевом мало чем отличается от человеческого. Слова на мемориальных плитах трогают до глубины души. Возле некоторых захоронений установлены скамейки. Сюда приходят, навещают. И судя по датам, кладбище существует уже больше 10 лет. Сейчас здесь около сотни могил животных. В основном кошек и собак.

Кирилл Абрамов, ведущий юрисконсульт Могилевского коммунального унитарного специализированного автопредприятия:

Это на самом деле очень красивый жест, который позволяет показать и подчеркнуть лучшие душевные качества наших людей. Но в то же время, с точки зрения правового поля Республики Беларусь и законодательства, места захоронения стихийного характера не совсем законны. Люди, которые совершают данные захоронения, могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение санитарного и землеустроительного законодательства.

Ветеринары предупреждают: стихийные захоронения небезопасны и могут стать причиной эпидемии. По закону самостоятельное захоронение грозит штрафом, верхняя планка которого больше 1000 белорусских рублей. Но есть ли альтернатива? Вопрос об организации кладбищ для домашних животных не раз задавали местным властям. Например, в Могилеве это невозможно из-за высокого уровня грунтовых вод.

Дмитрий Мелешкевич, начальник Могилевской городской ветеринарной станции:

Совместно с другими службами Могилева был найден выход. Выход заключается в том, что была оборудована территория для установки печи для кремации домашних животных. Семь лет назад кремацию, в том числе домашних питомцев, поручили Могилевскому спецавтопредприятию. Но организовать крематорий получилось только с пятого раза. Сначала экологические нормы не позволяли сделать это на территории предприятия. Рассматривали и другие адреса, но соседство с таким объектом люди воспринимали в штыки.

Александр Бурачков, первый заместитель директора – главный инженер Могилевского коммунального унитарного специализированного автопредприятия:

Сегодня это оборудование находится в лесном массиве, вблизи промзоны, где нет ни жилья, ничего, хотя выбросы там минимальные, которые ни коим образом не влияют на экологию. Сегодня спецавтопредприятие – единственное в регионе, где оказывают такие услуги. Проект некоммерческий. При разработке прейскуранта заложили минимальную рентабельность. Главная задача – сделать так, чтобы утилизация была экологичной. Выход – кремация, которая может быть общей и индивидуальной.

Татьяна Борцова, ветврач клиники Могилевского коммунального унитарного специализированного автопредприятия:

За март у нас было 37 общих кремаций и одна индивидуальная. Это был у нас не котик, не собачка, а хорек. За хорька, как кошечки и собачки, 270 рублей. Индивидуальная кремация стоит 240 рублей, и урна стоит 30 рублей.