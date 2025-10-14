Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Вейно празднует 215-летие

Православные верующие отмечают сегодня Покрова Пресвятой Богородицы – праздник, благодаря которому именно 14 октября стало Днем матери. Особенный этот день и для храма, расположенного в агрогородке Вейно. Во-первых, Покрова Пресвятой Богородицы – престольное торжество для этой церкви. А во-вторых, в 2025 году храм отмечает юбилей – 215-летие со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому неслучайно церковь стала местом, куда приехали православные верующие со всей Беларуси.

Ее называют подарком неба. Эта церковь в агрогородке Вейно – единственная в стране, чей облик определяет сфера. Уникальная круглая форма без единого угла делает ее выдающимся памятником архитектуры. А за красотой скрывается история стойкости, которая в очередной раз подчеркивает силу духовного мира.

Протоиерей Николай Остапчук, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы агрогородка Вейно: Он никогда не закрывался, даже в советские времена. И много-много поколений приходили сюда, чтобы излить свою печаль, поделиться радостью, сказать Богу спасибо.

Несмотря на будний день, в церкви многолюдно, звучит молитва, стены трепещут от огня бесчисленных свечей. В честь престольного праздника и юбилея храма Богослужение возглавил архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний.

Для многих поколений этот храм служит местом силы. Здесь много почитаемых икон, но есть один абсолютно уникальный артефакт – дореволюционная литография. На ней собрано более сотни ликов Богородицы. И такого полного собрания нет ни в одном храме Беларуси. Церковь хранит немало легенд и преданий.