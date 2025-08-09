Урожай под угрозой – поле подсолнухов под Могилёвом пострадало от многочисленных фотосессий

Обратная сторона фотосессий на белорусских полях. Подсолнухи в Могилевском районе стали жертвами многочисленных селфи, и теперь их красота может обернуться гибелью урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С момента цветения сотни людей приезжают на поля ради красивых фотографий, некоторые увозят букеты с собой. Как спасают урожай – в материале Юлии Мычки.

Юлия Мычка, корреспондент:

На закате это поле подсолнухов превращается в идеальную фотозону. Но то, что горожанину кажется просто живописным ландшафтом, для агрария – стратегическое сырье. За каждым удачным кадром – не один десяток сломанных стеблей. Красота и лайки не повод топтать чужой урожай.

Эти солнечные поля – собственность птицефабрики «Романовичи». Новый инвестпроект региона, который уже обеспечивает Могилевскую область яйцами. За два года производство выросло вдвое – до 12 миллионов яиц в месяц! Основа роста – качественные комбикорма. Три года назад здесь рискнули: впервые посеяли подсолнух. Технологию освоили. С 60 гектаров выросли до 180.

Анатолий Корзун, директор департамента растениеводства предприятия «Птицефабрика «Романовичи»:

Возделывание и выращивание подсолнечника не имеет никаких секретов. Здесь просто осенняя погода, она у нас очень капризная. Тут нужно подловить момент, чтобы в то время, как он созрел, успеть его убрать. Просто сложность в чем заключается? Если во время созревания прошли дожди, корзинка начинает загнивать и вся работа идет насмарку. Нужно именно подловить момент. Тут удача, везение.