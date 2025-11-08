В Могилёве открыли новый участок производства твёрдосплавного инструмента
Проект, который поможет белорусской промышленности экономить до 22 миллионов долларов в год. Столь амбициозную цель поставили перед собой специалисты Могилевского института технологии металлов – создать твердосплавный инструмент, который необходим абсолютно на каждом заводе или фабрике, где используют станки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три года назад начали с научной разработки, а теперь на базе института открыли участок полного цикла производства твердосплавного инструмента, который замкнул все этапы изготовления пластин.
Юлия Мычка, корреспондент:
Для белорусской промышленности эти маленькие детали на вес золота. Годовая потребность – 2,5 миллиона штук, а их импорт обходился в 60 миллионов рублей. Но теперь все изменится.
Без этой маленькой детали замирает работа любого цеха мехобработки. Простыми словами – это сменные лезвия для станков, которые режут металл. Один фрезеровщик в день использует около двух пластин. Понятно, что в масштабах страны нужны целые горы. Раньше товар закупали за границей, но сейчас производят свое.
Валерий Заморин, начальник инструментального отдела предприятия «Могилевлифтмаш»:
Дело нужное. Нужно развивать свое производство, но нужно добиваться, чтобы все-таки было свое производство у нас. Потому что полностью ориентироваться на западные аналоги не очень хорошо.
Еще 20 лет назад ученые Беларуси пытались самостоятельно производить такие детали. Но технология оказалась слишком сложной и дорогой, и проект лег в долгий ящик. 3 года назад могилевские ученые решили бросить вызов. Команда молодых специалистов не просто сдвинула проект с мертвой точки, но и подошла к финишу. Здесь открыли участок по полному циклу производства твердосплавного инструмента.
Павел Тропынин, инженер Института технологии металлов НАН Беларуси:
Большое материальное благо для нашей страны, так как раньше весь твердосплавный лом не использовался, а сейчас с его помощью и оборудования, при поддержке государства мы смогли запустить такую цепочку, при которой из ничтожной крупицы получаем готовый материал, порошок для последующей работы на всех производствах Беларуси.
Печь, мельницы и гранулятор. Новое оборудование – новые возможности. Одна из них – контролировать и влиять на состав порошка. Согласно статистике, в год в Беларуси накапливается около 100 тонн твердосплавного лома – этого хватит, чтобы произвести 7,5 миллионов пластин. Пока же мощность производства – миллион.
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