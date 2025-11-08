В Могилёве открыли новый участок производства твёрдосплавного инструмента

Проект, который поможет белорусской промышленности экономить до 22 миллионов долларов в год. Столь амбициозную цель поставили перед собой специалисты Могилевского института технологии металлов – создать твердосплавный инструмент, который необходим абсолютно на каждом заводе или фабрике, где используют станки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три года назад начали с научной разработки, а теперь на базе института открыли участок полного цикла производства твердосплавного инструмента, который замкнул все этапы изготовления пластин.

Юлия Мычка, корреспондент:

Для белорусской промышленности эти маленькие детали на вес золота. Годовая потребность – 2,5 миллиона штук, а их импорт обходился в 60 миллионов рублей. Но теперь все изменится. Без этой маленькой детали замирает работа любого цеха мехобработки. Простыми словами – это сменные лезвия для станков, которые режут металл. Один фрезеровщик в день использует около двух пластин. Понятно, что в масштабах страны нужны целые горы. Раньше товар закупали за границей, но сейчас производят свое.

Валерий Заморин, начальник инструментального отдела предприятия «Могилевлифтмаш»:

Дело нужное. Нужно развивать свое производство, но нужно добиваться, чтобы все-таки было свое производство у нас. Потому что полностью ориентироваться на западные аналоги не очень хорошо. Еще 20 лет назад ученые Беларуси пытались самостоятельно производить такие детали. Но технология оказалась слишком сложной и дорогой, и проект лег в долгий ящик. 3 года назад могилевские ученые решили бросить вызов. Команда молодых специалистов не просто сдвинула проект с мертвой точки, но и подошла к финишу. Здесь открыли участок по полному циклу производства твердосплавного инструмента.