Почему до сих пор верят гадалкам и кто делает деньги на чужом горе? История потерянной квартиры из Быхова

Казалось бы, XXI век. Но гадалки, ясновидящие и потомственные маги по-прежнему без работы не сидят. Любовь, здоровье, деньги, будущее – вопросы меняются редко. Как и желание получить на них быстрый ответ. Причем цена такого ответа порой исчисляется тысячами рублей. А бывает, и потерянными сбережениями, имуществом и разрушенными надеждами. Схемы тоже становятся все изобретательнее. Иногда человека просто могут остановить прямо на улице под самым безобидным предлогом, например, спросить дорогу. А спустя несколько минут незнакомка уже рассказывает о проблемах, которые якобы видит в его судьбе. Дальше – предложение помочь. Разумеется, не бесплатно. Если наличных нет – не беда. Перевод на карту тоже подойдет. Почему в век технологий люди по-прежнему готовы платить за предсказания и кто зарабатывает на чужих страхах, надеждах и доверчивости, разбиралась съемочная группа программы «Неделя» на СТВ.

В этом громком деле целительницы из Быхова нет ничего сверхъестественного, кроме одного: местные жители узнали об этой истории только из новостей. И даже спорили, может, это фейк?

– Первый раз слышите про такое?

– Первый раз.

– Ничего не слышали?

– Девушка отрицательно помотала головой.

– Слухи никакие в городе не ходят?

– Я не слышала. Почти год в Быхове разворачивалась настоящая «Битва экстрасенсов». Потомственная знахарка предлагала магические услуги. Обещала за деньги снять «венец безбрачия», избавить от «родового проклятия» и вылечить болезни. Ритуалы и обряды переросли в уголовное дело.

Инна Дроздова, помощник председателя Могилевского областного суда:

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 200 базовых величин, что составляет 9 тысяч рублей.

Общий ущерб составил почти 160 000 рублей. 120 000 из них мошеннице отдала одна из пострадавших. Чтобы собрать эти деньги, женщина продала квартиру матери, сдала в ломбард золото и набрала кредитов на родственников.

Она просила, чтобы я оформила кредит. Я говорила: тебя обманывают, как ты не понимаешь! Невозможно было ее переубедить. Она безумна. Она где-то летала: три порчи, три гроба ей будет.

Это был чужой человек. Она просто истерически просила. Я ей одно, она мне другое. Она реально как будто зазомбирована.

На эти окна теперь уже чужой квартиры без слез не может смотреть брат пострадавшей.

– Не могу здесь ездить, потому что сердце кровью обливается.

– Что потеряли квартиру?

– Да, да.

– Обидно вам?

– Конечно, до слез! Мошенница убедила женщину, что порча не только на ней. Родовое проклятие наложено на всю семью. Корень зла – квартира, от которой надо срочно избавиться (продать), а вырученные деньги отдать «на чистку» самой гадалке, которая обещала лично провести необходимые ритуалы.

Отдала цыганке деньги. А цыганка говорила, чтобы эти деньги где-то полежали какое-то время. Потом они отработают свое и потом, типа, возвратят больше. Но «чистка» денег затянулась. Спустя полгода ожидания муж потерпевшей обратился в милицию. Юрий Колотилкин, начальник Быховского РОВД:

Это не рядовой случай, не схема мошенников по телефону либо «Алло, мама». Это конкретная схема, когда человек попал под гипноз другого. В ходе расследования уголовного дела наши сыщики установили еще пять лиц, которые также стали потерпевшими. Среди тех, кто пострадал от мошенницы, и быховская пенсионерка. После операции женщина решилась на обряды, чтобы восстановить здоровье.

– Делала массаж, с иконой ходила, руками трогала. Я верила ей.

– Дорого это стоило?

– До тысячи долларов дошло.

– А вы вообще облегчение чувствовали после этого?

– Ну какое, нет. Она сказала пить кока-колу. Еще хуже мне стало.