Почему до сих пор верят гадалкам и кто делает деньги на чужом горе? История потерянной квартиры из Быхова
Казалось бы, XXI век. Но гадалки, ясновидящие и потомственные маги по-прежнему без работы не сидят. Любовь, здоровье, деньги, будущее – вопросы меняются редко. Как и желание получить на них быстрый ответ. Причем цена такого ответа порой исчисляется тысячами рублей. А бывает, и потерянными сбережениями, имуществом и разрушенными надеждами.
Схемы тоже становятся все изобретательнее. Иногда человека просто могут остановить прямо на улице под самым безобидным предлогом, например, спросить дорогу. А спустя несколько минут незнакомка уже рассказывает о проблемах, которые якобы видит в его судьбе. Дальше – предложение помочь. Разумеется, не бесплатно. Если наличных нет – не беда. Перевод на карту тоже подойдет.
Почему в век технологий люди по-прежнему готовы платить за предсказания и кто зарабатывает на чужих страхах, надеждах и доверчивости, разбиралась съемочная группа программы «Неделя» на СТВ.
В этом громком деле целительницы из Быхова нет ничего сверхъестественного, кроме одного: местные жители узнали об этой истории только из новостей. И даже спорили, может, это фейк?
– Первый раз слышите про такое?
– Первый раз.
– Ничего не слышали?
– Девушка отрицательно помотала головой.
– Слухи никакие в городе не ходят?
– Я не слышала.
Почти год в Быхове разворачивалась настоящая «Битва экстрасенсов». Потомственная знахарка предлагала магические услуги. Обещала за деньги снять «венец безбрачия», избавить от «родового проклятия» и вылечить болезни. Ритуалы и обряды переросли в уголовное дело.
Инна Дроздова, помощник председателя Могилевского областного суда:
Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 200 базовых величин, что составляет 9 тысяч рублей.
Общий ущерб составил почти 160 000 рублей. 120 000 из них мошеннице отдала одна из пострадавших. Чтобы собрать эти деньги, женщина продала квартиру матери, сдала в ломбард золото и набрала кредитов на родственников.
Она просила, чтобы я оформила кредит. Я говорила: тебя обманывают, как ты не понимаешь! Невозможно было ее переубедить. Она безумна. Она где-то летала: три порчи, три гроба ей будет.
Это был чужой человек. Она просто истерически просила. Я ей одно, она мне другое. Она реально как будто зазомбирована.
На эти окна теперь уже чужой квартиры без слез не может смотреть брат пострадавшей.
– Не могу здесь ездить, потому что сердце кровью обливается.
– Что потеряли квартиру?
– Да, да.
– Обидно вам?
– Конечно, до слез!
Мошенница убедила женщину, что порча не только на ней. Родовое проклятие наложено на всю семью. Корень зла – квартира, от которой надо срочно избавиться (продать), а вырученные деньги отдать «на чистку» самой гадалке, которая обещала лично провести необходимые ритуалы.
Отдала цыганке деньги. А цыганка говорила, чтобы эти деньги где-то полежали какое-то время. Потом они отработают свое и потом, типа, возвратят больше.
Но «чистка» денег затянулась. Спустя полгода ожидания муж потерпевшей обратился в милицию.
Юрий Колотилкин, начальник Быховского РОВД:
Это не рядовой случай, не схема мошенников по телефону либо «Алло, мама». Это конкретная схема, когда человек попал под гипноз другого. В ходе расследования уголовного дела наши сыщики установили еще пять лиц, которые также стали потерпевшими.
Среди тех, кто пострадал от мошенницы, и быховская пенсионерка. После операции женщина решилась на обряды, чтобы восстановить здоровье.
– Делала массаж, с иконой ходила, руками трогала. Я верила ей.
– Дорого это стоило?
– До тысячи долларов дошло.
– А вы вообще облегчение чувствовали после этого?
– Ну какое, нет. Она сказала пить кока-колу. Еще хуже мне стало.
Это громкое дело в Быхове – лишь верхушка айсберга. В 2025 году Могилевским областным судом по статье «мошенничество» было рассмотрено почти 100 дел. От общего числа это больше 3 %. Кажется, немного. Но сегодня магия почти полностью ушла в онлайн – инструменты есть у каждого под рукой.
Подробнее в видео.