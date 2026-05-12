Новости по тегу #Взрыв газа

Инцидент привел к масштабному пожару, который разрушил около десятка домов.
Местная власть предложила жильцам временный приют, но люди решили переехать к родственникам. Правда, пока не понимают, как надолго, и что им делать дальше.
Здесь восстанавливают часть 10-этажки на улице Косарева, разрушенной декабрьским взрывом бытового газа. Нужно не просто заделать брешь, а фактически воссоздать утраченный фрагмент здания, построенного в советские годы.
Сильный хлопок раздался в здании, которое пристроено к пятиэтажному дому, после чего там вспыхнул пожар.
Чертежи передали Гомельскому домостроительному комбинату, где изготовят более сотни бетонных панелей.
Подробности происшествия озвучили в областном управлении Следственного комитета.
Уже разработан необходимый проект капитального ремонта.
Тело женщины спасатели обнаружили при разборе конструкций на шестом этаже. Следствие устанавливает причины произошедшего.
После оценки состояния дома специалисты вынесли вердикт – из-за разрушений придется сносить квартиры вплоть до 5 этажа.
Пострадавшими и жертвами стали карабинеры и полицейские. Они проводили масштабную операцию по выселению незаконных жильцов.
Одного мужчину удалось достать живым из-под завалов. В городе объявлен траур и режим ЧС регионального уровня.
На данный момент известно о гибели четырех человек, среди них – ребенок. По мере проведения поисково-спасательных работ не исключено увеличение количества жертв.
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