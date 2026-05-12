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Новости по тегу #Взрыв газа

В бразильском Сан-Паулу произошел взрыв в здании из-за утечки газа
12 мая 2026 08:55

В бразильском Сан-Паулу произошел взрыв в здании из-за утечки газа

Подробности ЧП в жилом доме под Гродно – кто виновник взрыва и как помогли жильцам?
25 марта 2026 17:08

Подробности ЧП в жилом доме под Гродно – кто виновник взрыва и как помогли жильцам?

В Гомеле начали выпуск конструкций для восстановления разрушенного дома
14 марта 2026 17:40

В Гомеле начали выпуск конструкций для восстановления разрушенного дома

В Казахстане при взрыве в кафе погибли семь человек
27 февраля 2026 10:51

В Казахстане при взрыве в кафе погибли семь человек

Дом ожидает масштабная реконструкция – рассказываем подробности взрыва многоэтажки в Гомеле
29 января 2026 17:10

Дом ожидает масштабная реконструкция – рассказываем подробности взрыва многоэтажки в Гомеле

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в гомельской многоэтажке
29 января 2026 11:22

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в гомельской многоэтажке

Восстановление пострадавшего при взрыве газа дома в Гомеле будет проходить в два этапа
06 января 2026 11:35

Восстановление пострадавшего при взрыве газа дома в Гомеле будет проходить в два этапа

В Гомеле при разборе завалов после взрыва газа нашли тело погибшей женщины
23 декабря 2025 11:24

В Гомеле при разборе завалов после взрыва газа нашли тело погибшей женщины

Взрыв газа в жилом доме – в Гомеле устраняют последствия трагедии
22 декабря 2025 17:36

Взрыв газа в жилом доме – в Гомеле устраняют последствия трагедии

В Италии при взрыве в жилом доме погибли три человека
14 октября 2025 11:18

В Италии при взрыве в жилом доме погибли три человека

Количество погибших после взрыва в многоэтажке Саратова из-за утечки газа возросло до 6 человек
26 июля 2025 07:35

Количество погибших после взрыва в многоэтажке Саратова из-за утечки газа возросло до 6 человек

ЧП в Саратове – взрыв превратил многоэтажку в руины
25 июля 2025 13:35

ЧП в Саратове – взрыв превратил многоэтажку в руины