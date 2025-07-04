В Риме взорвалась бензоколонка – около 30 человек пострадали

Мощный взрыв прогремел утром 4 июля в Риме. На юго-востоке города на воздух взлетела бензоколонка. В результате трагического инцидента пострадали не менее 28 человек. Пятеро из них госпитализированы в тяжелом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть раненых – полицейские и пожарные, которые приехали на место происшествия после сообщения об утечке газа. Как только они приступили к его ликвидации и прогремел взрыв. После заправочную станцию охватило пламя. По предварительной информации, к ЧП привел разрыв трубы, через которую топливо поступало из автоцистерны в резервуары заправки. Ударная волна была такой мощной, что ее ощутили жители близлежащих районов. В зданиях повылетали стекла. Эвакуированные жители сравнивают произошедшее с землетрясением.