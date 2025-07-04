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В Риме взорвалась бензоколонка – около 30 человек пострадали

04 июля 2025 13:40
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Мощный взрыв прогремел утром 4 июля в Риме. На юго-востоке города на воздух взлетела бензоколонка. В результате трагического инцидента пострадали не менее 28 человек. Пятеро из них госпитализированы в тяжелом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Риме взорвалась бензоколонка – около 30 человек пострадали-2

Большая часть раненых – полицейские и пожарные, которые приехали на место происшествия после сообщения об утечке газа. Как только они приступили к его ликвидации и прогремел взрыв. После заправочную станцию охватило пламя. По предварительной информации, к ЧП привел разрыв трубы, через которую топливо поступало из автоцистерны в резервуары заправки. Ударная волна была такой мощной, что ее ощутили жители близлежащих районов. В зданиях повылетали стекла. Эвакуированные жители сравнивают произошедшее с землетрясением. 

В Риме взорвалась бензоколонка – около 30 человек пострадали-4

Взрыв был такой сильный, что внутри дома упали все вещи и лопнули окна. Он звучал так, будто рядом взорвалась бомба. Здание тряслось. Мы также почувствовали тепловой удар, приближающийся к нам, было очень страшно.

Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия ЧП. Точные причины произошедшего предстоит установить специалистам. Предварительно, версия о теракте не рассматривается. 

# Италия # Взрыв газа

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