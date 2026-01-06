Восстановление пострадавшего при взрыве газа дома в Гомеле будет проходить в два этапа

Дом в Гомеле, который пострадал от вспышки газа, будут восстанавливать в два этапа. Уже разработан необходимый проект капитального ремонта. Чертежи переданы домостроительному комбинату, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дом в Гомеле, который пострадал от вспышки газа, будут восстанавливать в два этапа. Уже разработан необходимый проект капитального ремонта. Чертежи переданы домостроительному комбинату, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сначала работы проведут на той стороне многоэтажки, которая была разрушена. Затем возьмутся за противоположную стену. Там нужно привести в порядок сети и ограждающие конструкции.
Андрей Барановский, заместитель председателя Гомельского облисполкома:
В ближайшее время мы обнародуем график производства работ, чтобы люди видели, когда можно реально заселиться в свои квартиры. В рамках работы комиссии по чрезвычайной ситуации в Гомельской области губернаторам поставлены реальные задачи, четкие сроки для проведения восстановительных работ.
Сейчас все жильцы пострадавшего подъезда расселены. Им оказывается вся необходимая помощь – материальная, юридическая, психологическая.
Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:
Основное сегодня – это чтобы люди понимали, что они не брошены. И каждый должен понимать, как мы будем выходить вместе из этой ситуации.
Капитальный ремонт осуществят в максимально сжатые сроки. Также планируется утеплить стены первого и второго подъездов, провести благоустройство территории рядом с домом.