Прямой эфир

Восстановление пострадавшего при взрыве газа дома в Гомеле будет проходить в два этапа

06 января 2026 11:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дом в Гомеле, который пострадал от вспышки газа, будут восстанавливать в два этапа. Уже разработан необходимый проект капитального ремонта. Чертежи переданы домостроительному комбинату, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восстановление пострадавшего при взрыве газа дома в Гомеле будет проходить в два этапа-2

Сначала работы проведут на той стороне многоэтажки, которая была разрушена. Затем возьмутся за противоположную стену. Там нужно привести в порядок сети и ограждающие конструкции. 

Восстановление пострадавшего при взрыве газа дома в Гомеле будет проходить в два этапа-4

Андрей Барановский, заместитель председателя Гомельского облисполкома:
В ближайшее время мы обнародуем график производства работ, чтобы люди видели, когда можно реально заселиться в свои квартиры. В рамках работы комиссии по чрезвычайной ситуации в Гомельской области губернаторам поставлены реальные задачи, четкие сроки для проведения восстановительных работ.

Сейчас все жильцы пострадавшего подъезда расселены. Им оказывается вся необходимая помощь – материальная, юридическая, психологическая.

Восстановление пострадавшего при взрыве газа дома в Гомеле будет проходить в два этапа-6

Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:
Основное сегодня – это чтобы люди понимали, что они не брошены. И каждый должен понимать, как мы будем выходить вместе из этой ситуации.

Капитальный ремонт осуществят в максимально сжатые сроки. Также планируется утеплить стены первого и второго подъездов, провести благоустройство территории рядом с домом.

# Взрыв газа # Владимир Привалов # Андрей Барановский

Другие новости рубрики

Все новости
В Могилёве открыли новый корпус физической и реабилитационной медицины для детей
06 января 2026 11:06

В Могилёве открыли новый корпус физической и реабилитационной медицины для детей

Взятки на 1,2 млн рублей: уголовное дело в отношении руководителей 3 страховых компаний направлено в суд
06 января 2026 10:57

Взятки на 1,2 млн рублей: уголовное дело в отношении руководителей 3 страховых компаний направлено в суд

Президент Беларуси наградил орденами Отечества Валентина Сукало и Петра Миклашевича
06 января 2026 10:50

Президент Беларуси наградил орденами Отечества Валентина Сукало и Петра Миклашевича