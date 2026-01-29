Дом ожидает масштабная реконструкция – рассказываем подробности взрыва многоэтажки в Гомеле

Взрыв в Гомельской многоэтажке, который прогремел на всю страну. В результате происшествия 17 декабря были разрушены плиты перекрытия нескольких этажей дома. Погибла женщина. В причинах случившегося продолжают разбираться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важно не допустить подобных случаев в будущем. Подробности происшествия сегодня озвучили в областном управлении Следственного комитета. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подробнее читайте тут. Детали – в материале Анны Корольчук.

17 декабря, 12.50, в Советском районе Гомеля звучит оглушительный взрыв и рушится часть здания, жильцов срочно эвакуируют. Подробности этого резонансного происшествия Следственный комитет обнародовал только сегодня, 29 января, – после десятка экспертиз и проверки всех версий. Эпицентром вспышки стала квартира на 7 этаже. Взрыв газа в многоэтажке Гомеля – спасатели разбирают разрушенные конструкции.

Максим Спринцин, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области:

Взрыву предшествовал процесс пожара, возникший в кухонном шкафчике, расположенном рядом с газовой плитой. В результате процессов горения был деформирован и поврежден гибкий резиновый шланг, соединявший газовую плиту с магистральным трубопроводом. Газ вышел наружу и начал концентрироваться в пространстве кухни, в последствии произошло его возгорание и взрыв. При этом вентиляцию в помещении хозяева квартиры заблокировали плитой гипсокартона. Не обошлось без жертв: при разборе завалов этажом ниже обнаружили тело погибшей – женщины 1968 года рождения. Расследование продолжается. Тем временем жильцам разрушенного подъезда предложили выбор: получить денежную компенсацию или вернуться в свои квартиры после восстановительных работ. 7 человек сделали выбор в пользу выплат.

Жанна Лазаренко, начальник финансового управления Гомельского горисполкома:

Финансовая помощь оказывалась из различных источников: это и страховые выплаты филиала «Белгосстрах» по Гомельской области, помощь предприятий, Красного Креста. Четырем гражданам оказана помощь из средств городского бюджета. Трем гражданам с пострадавшими автомобилями также оказана финансовая поддержка как за счет средств бюджета, так и за счет страховых выплат.

Анна Корольчук, корреспондент:

Сейчас идет подготовка к масштабной реконструкции многоэтажки. Сначала восстановят разрушенную часть здания, потом сделают капитальный ремонт дома с заменой коммуникаций и утеплением фасада. Стройку будут вести в сжатые сроки. Совсем скоро жильцам представят подробный график работ.

Проектное решение практически готово – благодаря сохранившимся в архивах документам 85-87-го годов разработка шла быстрее.

Виктор Ковалев, заместитель директора – главный инженер института «Гомельгражданпроект»:

На этой неделе планируется передача в Государственную экспертизу для проведения экспертного сопровождения. Часть проектных решений – это восстановление квартир с 6-го по 9-й этажи, 10-й и чердачный этаж пока в стадии разработки. После реализации проекта дому будет возвращен не только первоначальный вид, он станет лучше, станет теплее, будут заменены инженерные коммуникации.