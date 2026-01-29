Дом ожидает масштабная реконструкция – рассказываем подробности взрыва многоэтажки в Гомеле
Взрыв в Гомельской многоэтажке, который прогремел на всю страну. В результате происшествия 17 декабря были разрушены плиты перекрытия нескольких этажей дома. Погибла женщина. В причинах случившегося продолжают разбираться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важно не допустить подобных случаев в будущем. Подробности происшествия сегодня озвучили в областном управлении Следственного комитета. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подробнее читайте тут.
Детали – в материале Анны Корольчук.
17 декабря, 12.50, в Советском районе Гомеля звучит оглушительный взрыв и рушится часть здания, жильцов срочно эвакуируют. Подробности этого резонансного происшествия Следственный комитет обнародовал только сегодня, 29 января, – после десятка экспертиз и проверки всех версий. Эпицентром вспышки стала квартира на 7 этаже.
Взрыв газа в многоэтажке Гомеля – спасатели разбирают разрушенные конструкции.
Максим Спринцин, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области:
Взрыву предшествовал процесс пожара, возникший в кухонном шкафчике, расположенном рядом с газовой плитой. В результате процессов горения был деформирован и поврежден гибкий резиновый шланг, соединявший газовую плиту с магистральным трубопроводом. Газ вышел наружу и начал концентрироваться в пространстве кухни, в последствии произошло его возгорание и взрыв.
При этом вентиляцию в помещении хозяева квартиры заблокировали плитой гипсокартона. Не обошлось без жертв: при разборе завалов этажом ниже обнаружили тело погибшей – женщины 1968 года рождения. Расследование продолжается. Тем временем жильцам разрушенного подъезда предложили выбор: получить денежную компенсацию или вернуться в свои квартиры после восстановительных работ. 7 человек сделали выбор в пользу выплат.
Жанна Лазаренко, начальник финансового управления Гомельского горисполкома:
Финансовая помощь оказывалась из различных источников: это и страховые выплаты филиала «Белгосстрах» по Гомельской области, помощь предприятий, Красного Креста. Четырем гражданам оказана помощь из средств городского бюджета. Трем гражданам с пострадавшими автомобилями также оказана финансовая поддержка как за счет средств бюджета, так и за счет страховых выплат.
Анна Корольчук, корреспондент:
Сейчас идет подготовка к масштабной реконструкции многоэтажки. Сначала восстановят разрушенную часть здания, потом сделают капитальный ремонт дома с заменой коммуникаций и утеплением фасада. Стройку будут вести в сжатые сроки. Совсем скоро жильцам представят подробный график работ.
Проектное решение практически готово – благодаря сохранившимся в архивах документам 85-87-го годов разработка шла быстрее.
Виктор Ковалев, заместитель директора – главный инженер института «Гомельгражданпроект»:
На этой неделе планируется передача в Государственную экспертизу для проведения экспертного сопровождения. Часть проектных решений – это восстановление квартир с 6-го по 9-й этажи, 10-й и чердачный этаж пока в стадии разработки. После реализации проекта дому будет возвращен не только первоначальный вид, он станет лучше, станет теплее, будут заменены инженерные коммуникации.
Чертежи передали Гомельскому домостроительному комбинату, где изготовят более сотни бетонных панелей. Пробные образцы пройдут испытания на прочность и огнеупорность. Дом снова будет 10-этажным – таким же, как до трагедии.
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