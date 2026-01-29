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Дом ожидает масштабная реконструкция – рассказываем подробности взрыва многоэтажки в Гомеле

29 января 2026 17:10
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Взрыв в Гомельской многоэтажке, который прогремел на всю страну. В результате происшествия 17 декабря были разрушены плиты перекрытия нескольких этажей дома. Погибла женщина. В причинах случившегося продолжают разбираться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно не допустить подобных случаев в будущем. Подробности происшествия сегодня озвучили в областном управлении Следственного комитета. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подробнее читайте тут. 

Детали – в материале Анны Корольчук.

Дом ожидает масштабная реконструкция – рассказываем подробности взрыва многоэтажки в Гомеле-2

17 декабря, 12.50, в Советском районе Гомеля звучит оглушительный взрыв и рушится часть здания, жильцов срочно эвакуируют. Подробности этого резонансного происшествия Следственный комитет обнародовал только сегодня, 29 января, – после десятка экспертиз и проверки всех версий. Эпицентром вспышки стала квартира на 7 этаже.

Взрыв газа в многоэтажке Гомеля – спасатели разбирают разрушенные конструкции.

Дом ожидает масштабная реконструкция – рассказываем подробности взрыва многоэтажки в Гомеле-4

Максим Спринцин, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области:
Взрыву предшествовал процесс пожара, возникший в кухонном шкафчике, расположенном рядом с газовой плитой. В результате процессов горения был деформирован и поврежден гибкий резиновый шланг, соединявший газовую плиту с магистральным трубопроводом. Газ вышел наружу и начал концентрироваться в пространстве кухни, в последствии произошло его возгорание и взрыв. 

При этом вентиляцию в помещении хозяева квартиры заблокировали плитой гипсокартона. Не обошлось без жертв: при разборе завалов этажом ниже обнаружили тело погибшей – женщины 1968 года рождения. Расследование продолжается. Тем временем жильцам разрушенного подъезда предложили выбор: получить денежную компенсацию или вернуться в свои квартиры после восстановительных работ. 7 человек сделали выбор в пользу выплат.

Дом ожидает масштабная реконструкция – рассказываем подробности взрыва многоэтажки в Гомеле-6

Жанна Лазаренко, начальник финансового управления Гомельского горисполкома:
Финансовая помощь оказывалась из различных источников: это и страховые выплаты филиала «Белгосстрах» по Гомельской области, помощь предприятий, Красного Креста. Четырем гражданам оказана помощь из средств городского бюджета. Трем гражданам с пострадавшими автомобилями также оказана финансовая поддержка как за счет средств бюджета, так и за счет страховых выплат.

Дом ожидает масштабная реконструкция – рассказываем подробности взрыва многоэтажки в Гомеле-8

Анна Корольчук, корреспондент:
Сейчас идет подготовка к масштабной реконструкции многоэтажки. Сначала восстановят разрушенную часть здания, потом сделают капитальный ремонт дома с заменой коммуникаций и утеплением фасада. Стройку будут вести в сжатые сроки. Совсем скоро жильцам представят подробный график работ. 

Дом ожидает масштабная реконструкция – рассказываем подробности взрыва многоэтажки в Гомеле-10

Проектное решение практически готово – благодаря сохранившимся в архивах документам 85-87-го годов разработка шла быстрее.

Дом ожидает масштабная реконструкция – рассказываем подробности взрыва многоэтажки в Гомеле-12

Виктор Ковалев, заместитель директора – главный инженер института «Гомельгражданпроект»:
На этой неделе планируется передача в Государственную экспертизу для проведения экспертного сопровождения. Часть проектных решений – это восстановление квартир с 6-го по 9-й этажи, 10-й и чердачный этаж пока в стадии разработки. После реализации проекта дому будет возвращен не только первоначальный вид, он станет лучше, станет теплее, будут заменены инженерные коммуникации.

Дом ожидает масштабная реконструкция – рассказываем подробности взрыва многоэтажки в Гомеле-14

Чертежи передали Гомельскому домостроительному комбинату, где изготовят более сотни бетонных панелей. Пробные образцы пройдут испытания на прочность и огнеупорность. Дом снова будет 10-этажным – таким же, как до трагедии.

Подробнее смотрите в видео.

# Взрыв газа # Следственный Комитет # Виктор Ковалев

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