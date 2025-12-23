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В Гомеле при разборе завалов после взрыва газа нашли тело погибшей женщины

23 декабря 2025 11:24
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В Гомеле при разборе завалов после обрушения перекрытий в доме на улице Косарева обнаружено тело женщины. Предположительно, погибшая являлась жительницей многоэтажки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле при разборе завалов после взрыва газа нашли тело погибшей женщины-2

Напомним, инцидент произошел 17 декабря. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа в одной из квартир. В результате обрушились потолочные плиты между седьмым и восьмым этажами здания. Тело женщины спасатели обнаружили при разборе конструкций на шестом этаже. Следствие устанавливает причины произошедшего. Назначен комплекс экспертиз, по итогам которых будет дана правовая оценка случившемуся.

# ЧП # Взрыв газа

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