В Гомеле при разборе завалов после взрыва газа нашли тело погибшей женщины

В Гомеле при разборе завалов после обрушения перекрытий в доме на улице Косарева обнаружено тело женщины. Предположительно, погибшая являлась жительницей многоэтажки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, инцидент произошел 17 декабря. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа в одной из квартир. В результате обрушились потолочные плиты между седьмым и восьмым этажами здания. Тело женщины спасатели обнаружили при разборе конструкций на шестом этаже. Следствие устанавливает причины произошедшего. Назначен комплекс экспертиз, по итогам которых будет дана правовая оценка случившемуся.