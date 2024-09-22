Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирана в связи с жертвами в результате взрыва на шахте

В Иране продолжают устранять последствия взрыва на угольной шахте. Накануне вечером в самом богатом угольном районе Ирана, который располагается в полутысячи километрах от Тегерана, произошел взрыв. По предварительным данным, его причиной стала утечка метана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Трагедия унесла жизни более 50 человек. Еще 20 рабочих получили травмы. Президент Беларуси направил соболезнование Президенту Ирана в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на шахте города Табас. «С глубокой болью и печалью в Республике Беларусь восприняли сообщение о человеческих жертвах в результате трагического происшествия на шахте города Табас провинции Южный Хорасан, которое забрало жизни шахтеров», – говорится в послании.