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Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирана в связи с жертвами в результате взрыва на шахте

22 сентября 2024 17:47
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В Иране продолжают устранять последствия взрыва на угольной шахте. Накануне вечером в самом богатом угольном районе Ирана, который располагается в полутысячи километрах от Тегерана, произошел взрыв. По предварительным данным, его причиной стала утечка метана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирана в связи с жертвами в результате взрыва на шахте-2

Трагедия унесла жизни более 50 человек. Еще 20 рабочих получили травмы. Президент Беларуси направил соболезнование Президенту Ирана в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на шахте города Табас. «С глубокой болью и печалью в Республике Беларусь восприняли сообщение о человеческих жертвах в результате трагического происшествия на шахте города Табас провинции Южный Хорасан, которое забрало жизни шахтеров», – говорится в послании.

# Взрыв газа # Александр Лукашенко

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