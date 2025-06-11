Прямой эфир

В Армении три человека погибли при взрыве в жилом доме

11 июня 2025 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Тревожные новости пришли из Армении. В жилом доме города Чамбарак произошел взрыв газа. На данный момент известно как минимум о трех погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Армении три человека погибли при взрыве в жилом доме-2

В результате ЧП полностью уничтожены квартиры на втором, третьем и четвертом этажах. Сильно поврежден соседний подъезд. В больницы доставлены 10 пострадавших. Еще трое жильцов считаются пропавшими без вести. Их ищут под завалами. На месте обрушения работают бригады спасателей и кинологи. Расследованием причин ЧП занимается специально созданная комиссия. 

# Взрыв газа

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции погибла сотрудница колледжа после нападения с ножом 14-летнего подростка
11 июня 2025 06:40

Во Франции погибла сотрудница колледжа после нападения с ножом 14-летнего подростка

Моббинг стал мотивом стрельбы в школе в Австрии, в результате которой погибли 11 человек
11 июня 2025 06:04

Моббинг стал мотивом стрельбы в школе в Австрии, в результате которой погибли 11 человек

В Австрии при стрельбе в школе погибли не менее 11 человек
10 июня 2025 11:25

В Австрии при стрельбе в школе погибли не менее 11 человек