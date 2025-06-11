В Армении три человека погибли при взрыве в жилом доме

Тревожные новости пришли из Армении. В жилом доме города Чамбарак произошел взрыв газа. На данный момент известно как минимум о трех погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ЧП полностью уничтожены квартиры на втором, третьем и четвертом этажах. Сильно поврежден соседний подъезд. В больницы доставлены 10 пострадавших. Еще трое жильцов считаются пропавшими без вести. Их ищут под завалами. На месте обрушения работают бригады спасателей и кинологи. Расследованием причин ЧП занимается специально созданная комиссия.