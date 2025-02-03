Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели 3 человек в Жлобинском районе

Следователи и эксперты продолжают устанавливать обстоятельства гибели трех человек в Жлобинском районе. Напомним, накануне вечером во дворе дачного дома в деревне Луговая Вирня произошел взрыв кислородного баллона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следственного комитета Беларуси, 35-летний глава семейства и двое детей в возрасте одного и трех лет скончались на месте. Его супруга и шестилетний сын доставлены в столичную больницу в тяжелом состоянии.