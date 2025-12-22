Взрыв газа в жилом доме – в Гомеле устраняют последствия трагедии

В Гомеле продолжают устранять последствия взрыва газа в многоэтажном жилом доме. Сейчас на месте работает тяжелая техника – специалисты приступили к демонтажу поврежденных конструкций, разбирают плиты перекрытий и элементы фасада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонтаж планируют провести до пятого этажа – после этого эксперты оценят состояние здания и примут решение о дальнейшей судьбе поврежденного подъезда. За порядком на объекте следят правоохранители. В числе главных приоритетов также безопасность людей и помощь пострадавшим. Ситуацию на месте изучила Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

17 декабря в этом доме по улице Косарева прогремел взрыв бытового газа. ЧП случилось в квартире на 7 этаже. В результате одну из стен вывернуло наружу, а у верхней и нижней квартиры обрушились перекрытия. На место сразу прибыли спасатели, эвакуировали жителей. Кинологи республиканского отряда спецназначения «ЗУБР» обследовали завалы, чтобы найти возможных пострадавших. Когда вопрос с безопасностью людей был решен, к работе приступили сотрудники проектного института. После оценки состояния дома специалисты вынесли вердикт – из-за разрушений придется сносить квартиры вплоть до 5 этажа.

Андрей Барановский, заместитель председателя Гомельского облисполкома:

Планово преступили к демонтажным работам. Я думаю, за ближайшие сутки нам покажут уже, как поврежден конструктив, который находится ниже той квартиры, которая пострадала при взрыве. Компетентные службы проведут обследование несущих конструкций: затронуты ли все-таки несущие конструкции взрывом – не затронуты. От этого зависит дальнейшее решение.