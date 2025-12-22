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Взрыв газа в жилом доме – в Гомеле устраняют последствия трагедии

22 декабря 2025 17:36
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В Гомеле продолжают устранять последствия взрыва газа в многоэтажном жилом доме. Сейчас на месте работает тяжелая техника – специалисты приступили к демонтажу поврежденных конструкций, разбирают плиты перекрытий и элементы фасада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонтаж планируют провести до пятого этажа – после этого эксперты оценят состояние здания и примут решение о дальнейшей судьбе поврежденного подъезда. За порядком на объекте следят правоохранители. В числе главных приоритетов также безопасность людей и помощь пострадавшим.

Ситуацию на месте изучила Анна Корольчук.

Взрыв газа в жилом доме – в Гомеле устраняют последствия трагедии-2

Анна Корольчук, корреспондент:
17 декабря в этом доме по улице Косарева прогремел взрыв бытового газа. ЧП случилось в квартире на 7 этаже. В результате одну из стен вывернуло наружу, а у верхней и нижней квартиры обрушились перекрытия.

На место сразу прибыли спасатели, эвакуировали жителей. Кинологи республиканского отряда спецназначения «ЗУБР» обследовали завалы, чтобы найти возможных пострадавших. Когда вопрос с безопасностью людей был решен, к работе приступили сотрудники проектного института. После оценки состояния дома специалисты вынесли вердикт – из-за разрушений придется сносить квартиры вплоть до 5 этажа.

Взрыв газа в жилом доме – в Гомеле устраняют последствия трагедии-4

Андрей Барановский, заместитель председателя Гомельского облисполкома:
Планово преступили к демонтажным работам. Я думаю, за ближайшие сутки нам покажут уже, как поврежден конструктив, который находится ниже той квартиры, которая пострадала при взрыве. Компетентные службы проведут обследование несущих конструкций: затронуты ли все-таки несущие конструкции взрывом – не затронуты. От этого зависит дальнейшее решение.

Взрыв газа в жилом доме – в Гомеле устраняют последствия трагедии-6

Из-за непредсказуемости поведения конструкции, на время демонтажа из поврежденного дома всех жителей переселили в общежитие. Свои квартиры покинули и жильцы последнего подъезда соседней многоэтажки. Вернуться можно будет буквально через день, но не всем.

78 человек, которые жили в пострадавшем от вспышки газа подъезде, покинули свой дом надолго. Большинство из них переехали к родственникам, остальным предложили разместиться в гостинице.

Подробности в видео.

# ЧП # Взрыв газа

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