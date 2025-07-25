ЧП в Саратове – взрыв превратил многоэтажку в руины

Российский Саратов потрясла страшная трагедия. Около полудня на одной из улиц прогремел взрыв, превративший часть многоэтажки в руины. Предварительная причина произошедшего – утечка газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент известно о гибели четырех человек, среди них – ребенок. По мере проведения поисково-спасательных работ не исключено увеличение количества жертв. Есть и хорошие вести. Семерых человек удалось извлечь живыми из-под обломков. На месте ЧП развернут оперативный штаб из сотни специалистов. Спасатели эвакуировали жителей поврежденного дома в пункты временного размещения.

Разбор завалов планируется завершить в течение дня, а завтра утром начнется обследование дома. В здании обрушились этажи с седьмого по десятый. Взрыв затронул около 30 квартир. Следственный комитет Саратова уже возбудил уголовное дело по нарушению правил эксплуатации газового оборудования.