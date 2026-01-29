Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в гомельской многоэтажке

По факту взрыва в многоэтажном доме в Гомеле, который произошел 17 декабря, возбуждено уголовное дело. Подробности происшествия сегодня, 29 января, озвучили в областном управлении Следственного комитета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыву в квартире на 7 этаже предшествовало возгорание в кухонном шкафчике около газовой плиты. Был поврежден гибкий резиновый шланг, соединявший ее с магистральным трубопроводом. Поскольку вентиль был открыт, газ вышел наружу и начал концентрироваться на кухне. Впоследствии произошло его возгорание и взрыв. Вентиляция в помещении была заблокирована плитой гипсокартона.

Максим Спринцин, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области:

Следователями проведены осмотры места происшествия, в ходе которых зафиксирована следовая картина, изъяты предметы, имеющие доказательственное значение. Допрошены свидетели-очевидцы, истребованы необходимые нормативные правовые акты, техническая документация, записи камер видеонаблюдения. Для установления фактических обстоятельств происшедшего и в первую очередь для определения причины взрыва назначена комплексная взрывотехнологическая экспертиза, производство которой поручено Центральному аппарату Государственного комитета судебных экспертиз. В настоящее время заключение эксперта получено и приобщено к материалам уголовного дела.

Напомним, что в результате инцидента погибла женщина 1968 года рождения. Ее тело было обнаружено при разборе завалов на шестом этаже. Управлением Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело.