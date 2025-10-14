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В Италии при взрыве в жилом доме погибли три человека

14 октября 2025 11:18
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Как минимум три человека погибли при мощном взрыве, прогремевшем в жилом доме в пригороде итальянской Вероны. Еще 15 человек получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии при взрыве в жилом доме погибли три человека-2

Пострадавшими и жертвами стали карабинеры и полицейские. Они проводили масштабную операцию по выселению незаконных жильцов. По данным экспертов, ЧП произошло из-за утечки газа, однако следователи склонны думать, что взрыв был устроен преднамеренно. По данному делу задержаны двое подозреваемых. Сейчас идет поиск еще одного. Как стало известно, это члены одной семьи. Сам дом полностью разрушен. 

# Новости Италии # Италия # Взрыв # Взрыв газа

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