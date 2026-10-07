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Новости по тегу #Выставка

Выставка «Вернисаж. Браславские зори» открылась в Минске
07 октября 2026 08:51

Выставка «Вернисаж. Браславские зори» открылась в Минске

«Мастерская преподавателя» – в Минске проходит выставка работ педагогов и студентов БГПУ
06 октября 2026 09:24

«Мастерская преподавателя» – в Минске проходит выставка работ педагогов и студентов БГПУ

Кочанова на выставке «ИННОПРОМ»: наши предприятия выпускают все то, что нужно нашей стране
01 октября 2026 17:00

Кочанова на выставке «ИННОПРОМ»: наши предприятия выпускают все то, что нужно нашей стране

Премьер-министр Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом
30 сентября 2026 19:50

Премьер-министр Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом

«ИННОПРОМ. Беларусь»: более 500 компаний демонстрируют свои достижения на площадке БелЭкспо
30 сентября 2026 08:46

«ИННОПРОМ. Беларусь»: более 500 компаний демонстрируют свои достижения на площадке БелЭкспо

Выставка «В поисках утраченного. Возвращение» открылась в Минске
29 сентября 2026 17:22

Выставка «В поисках утраченного. Возвращение» открылась в Минске

Делегация Ульяновской области посетит «ИННОПРОМ» и военно-патриотический клуб «Рысь» 30 сентября
29 сентября 2026 16:38

Делегация Ульяновской области посетит «ИННОПРОМ» и военно-патриотический клуб «Рысь» 30 сентября

В Минске работает выставка «Городские кварталы» – показываем шедевры в технике керамического пласта
29 сентября 2026 11:46

В Минске работает выставка «Городские кварталы» – показываем шедевры в технике керамического пласта

17 российских регионов покажут свои достижения на «ИННОПРОМе» в Минске
29 сентября 2026 08:24

17 российских регионов покажут свои достижения на «ИННОПРОМе» в Минске

Беларусь презентовала отраслевую продукцию на международной выставке в Алматы
21 сентября 2026 06:21

Беларусь презентовала отраслевую продукцию на международной выставке в Алматы

Передовые продукты и новые проекты: в Минске открылась выставка китайских товаров и услуг
09 сентября 2026 17:04

Передовые продукты и новые проекты: в Минске открылась выставка китайских товаров и услуг

Там можно увидеть уникальные архивные фото. В Минске работает экспозиция, посвященная футболу
01 сентября 2026 12:08

Там можно увидеть уникальные архивные фото. В Минске работает экспозиция, посвященная футболу