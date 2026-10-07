Новости по тегу #Выставка

В экспозиции представлено свыше 120 работ – фотографии, картины маслом, самотканные гобелены и изделия из дерева.
В выставочном зале Национальной библиотеки Беларуси открылась выставка «Мастерская преподавателя».
Масштабный форум наглядно показал, у нас есть абсолютно все: от независимого софта до сверхмощных умных машин, но главное: есть люди, способные создавать технологии, которые защищают экономику и ведут за собой целые отрасли.
В Национальном аэропорту Минск его встретил глава белорусского правительства Александр Турчин.
Белорусская экспозиция – одна из крупнейших. Флагманские разработки презентуют свыше 160 предприятий.
Возвращенные на родину уникальные исторические реликвии теперь может увидеть каждый.
Алексей Русских и его команда в Беларуси проведут два дня. 29 сентября успели посетить Минский завод колесных тягачей, ознакомиться с продукцией и процессами производства.
Всех эстетов и любителей искусства приглашаем во флигель Лошицкой усадьбы. Выставка «Городские кварталы» удивит и вдохновит.
Нижегородская область – в их числе. Там давно оценили белорусский опыт в сфере машиностроения.
Форум – один из крупнейших в Центральной Азии: здесь демонстрируют горное оборудование, технологии добычи и обогащения руд, решения для безопасности и цифровизации производств.
Говорят, китайские технологии сегодня – это глобальный стандарт завтра. Так ли это, можно узнать, не отправляясь в КНР. 5-я выставка китайских товаров и услуг открылась 9 сентября в Минске. Похоже, там есть все: от промышленных решений до бытовой техники и электроники.
Футбол давно перерос статус обычной игры и стал глобальным культурным кодом. Посмотреть на спорт номер один с неожиданного ракурса – через призму искусства – предлагает Музей истории города Минска.
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