Образ современной Беларуси! Зданию белорусского павильона на ВДНХ исполнилось 87 лет

Витрина страны с главными достижениям народного хозяйства. На этой неделе исполняется 87 лет с момента создание ВДНХ в Москве. В августе 39-го двери открыл и белорусский павильон. Первоначально деревянный. А вот уже современный облик здание приобрело в 1954-м: реконструкцией площадки занимались выдающиеся архитекторы Союза. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В композиции в стиле сталинского ампира гармонично переплетены национальные мотивы, а венчает сооружение монументальная скульптура «Родина». И сейчас наш павильон остается одним из самых популярных на ВДНХ: тысячи гостей с интересом стремятся ближе познакомится с Беларусью. С подробностями из Москвы наш собственный корреспондент в России Ольга Наумова.

Ольга Наумова, корреспондент:

Монументальное сооружение со скульптурой в золоте – символ хлебосольной Родины. Здание белорусского павильона на ВДНХ историческое. Достижения народного хозяйства нашей страны на площадке в Москве демонстрируют уже 87 лет. Во время Великой Отечественной войны выставки не проводили, и оштукатуренный павильон стал непригодным для больших демонстраций. Уже после военных событий было принято решение о полном обновлении площадки к выставке 1954-го. Над зданием работали выдающиеся архитекторы Союза. Здесь все выполнено в стиле сталинского ампира с вкраплением в декор национальных элементов. Особая деталь – скульптура «Родина – мать» – она венец всего павильона. Создал эту композицию наш земляк Андрей Бембель. Свой облик, созданный в середине прошлого века, павильон сохранил даже после ряда реноваций.

Юрий Сергеев, генеральный директор Белорусского торгово-выставочного центра:

Через 10 лет была небольшая реконструкция – буквально в 64-м году вот уже появилась пристройка к павильону, увеличилась его площадь. В том виде, в котором мы сегодня с ним знакомимся, – это уже 2006 год, отправная точка павильона «Республика Беларусь» на ВДНХ в городе Москва. Современный белорусский павильон в Москве – одна из самых популярных локаций на ВДНХ. В день площадку посещают около трех с половиной тысяч гостей. А в самый пик встречали и семь тысяч посетителей. Тут легко найти самые популярные отечественные изделия: от продуктов питания до продукции нашего легпрома. В белорусском павильоне на ВДНХ в Москве открылась уникальная выставка к 35-летию «Славянского базара»