Образ современной Беларуси! Зданию белорусского павильона на ВДНХ исполнилось 87 лет
Витрина страны с главными достижениям народного хозяйства. На этой неделе исполняется 87 лет с момента создание ВДНХ в Москве. В августе 39-го двери открыл и белорусский павильон. Первоначально деревянный. А вот уже современный облик здание приобрело в 1954-м: реконструкцией площадки занимались выдающиеся архитекторы Союза. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В композиции в стиле сталинского ампира гармонично переплетены национальные мотивы, а венчает сооружение монументальная скульптура «Родина». И сейчас наш павильон остается одним из самых популярных на ВДНХ: тысячи гостей с интересом стремятся ближе познакомится с Беларусью.
С подробностями из Москвы наш собственный корреспондент в России Ольга Наумова.
Ольга Наумова, корреспондент:
Монументальное сооружение со скульптурой в золоте – символ хлебосольной Родины. Здание белорусского павильона на ВДНХ историческое. Достижения народного хозяйства нашей страны на площадке в Москве демонстрируют уже 87 лет.
Во время Великой Отечественной войны выставки не проводили, и оштукатуренный павильон стал непригодным для больших демонстраций. Уже после военных событий было принято решение о полном обновлении площадки к выставке 1954-го. Над зданием работали выдающиеся архитекторы Союза. Здесь все выполнено в стиле сталинского ампира с вкраплением в декор национальных элементов. Особая деталь – скульптура «Родина – мать» – она венец всего павильона. Создал эту композицию наш земляк Андрей Бембель. Свой облик, созданный в середине прошлого века, павильон сохранил даже после ряда реноваций.
Юрий Сергеев, генеральный директор Белорусского торгово-выставочного центра:
Через 10 лет была небольшая реконструкция – буквально в 64-м году вот уже появилась пристройка к павильону, увеличилась его площадь. В том виде, в котором мы сегодня с ним знакомимся, – это уже 2006 год, отправная точка павильона «Республика Беларусь» на ВДНХ в городе Москва.
Современный белорусский павильон в Москве – одна из самых популярных локаций на ВДНХ. В день площадку посещают около трех с половиной тысяч гостей. А в самый пик встречали и семь тысяч посетителей. Тут легко найти самые популярные отечественные изделия: от продуктов питания до продукции нашего легпрома.
В белорусском павильоне на ВДНХ в Москве открылась уникальная выставка к 35-летию «Славянского базара»
А два года назад в павильон начали привозить продукцию из Александрии – Родины Президента. Это образец и мерило белорусского качества.
Сергей Тетерин, бизнесмен:
С Родины Президента, по сути, должно быть все лучшее – это сегодня и мясная продукция, и сырная, и молочная, будь то сладкая или тот же картофель наш, белорусский. Дранички-то наши здесь. И вкусные, и люди едят. Я зашел, дранички – все в кафе, и люди с таким удовольствием, все вкусно. И слышу в кассе: «А дранички есть?» То есть приятно видеть: все, что сделано, имеет знак качества.
На ВДНХ творчески составлен образ современной Беларуси – гостеприимной, самобытной, независимой. В эти дни на площадке экспонируют образцы нашей техники: от самосвалов до тракторов.
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