На выставке в Шанхае 450 компаний представили почти 600 летательных аппаратов

Почти 600 летательных аппаратов представили на Международном экспо передовой воздушной мобильности в Шанхае. Новые разработки презентовали около 450 компаний – как китайских, так и зарубежных. Все они борются за долю стремительно растущего рынка экономики низких высот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объем этой отрасли в 2025 году превысил полтора триллиона юаней. По прогнозам, через 9 лет он может достичь 3,5 триллиона. Развитие идет не только в производстве, но и в торговле. Недавний отчет показал: за год Китай выпустил беспилотников на 176 миллиардов юаней, а общий объем импорта и экспорта превысил 23 миллиарда.

На выставке – пассажирские дроны, грузовые платформы, системы для мониторинга и спасательных операций. Производители делают ставку на автономные полеты, новые материалы и снижение стоимости эксплуатации. Эксперты отмечают: конкуренция усиливается, а рынок становится одним из ключевых драйверов технологического развития Китая.