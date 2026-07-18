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«Многоликая Россия» – в Витебске открылся уникальный выставочный проект

18 июля 2026 13:04
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В Витебске открылся уникальный выставочный проект «Многоликая Россия». 

«Многоликая Россия» – в Витебске открылся уникальный выставочный проект -2

Это редкие архивные кадры второй половины XIX – начала XX века из коллекции знаменитого центра РОСФОТО. На снимках парадные виды Санкт-Петербурга, Москвы, Новгорода и тут же аутентичная, скрытая от глаз жизнь далеких окраин.

«Многоликая Россия» – в Витебске открылся уникальный выставочный проект -4

Захар Коловский, директор Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО:
Белорусские архивы фотографические и российские очень тесно связаны. И авторами, и событиями. РОСФОТО – это научно-методический центр, не только музей, который занимается государственной программой сохранения фотодокументов в составах государственных фондов Российской Федерации. И мы много лет мечтали о том, чтобы распространить свои знания, умения и возможности на белорусские архивы и помочь нашим коллегам сохранить все это уникальное, замечательное, очень ценное наследие. 

Далее смотрите в видео. 

# Выставка

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