«Многоликая Россия» – в Витебске открылся уникальный выставочный проект

Это редкие архивные кадры второй половины XIX – начала XX века из коллекции знаменитого центра РОСФОТО. На снимках парадные виды Санкт-Петербурга, Москвы, Новгорода и тут же аутентичная, скрытая от глаз жизнь далеких окраин.

Захар Коловский, директор Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО:

Белорусские архивы фотографические и российские очень тесно связаны. И авторами, и событиями. РОСФОТО – это научно-методический центр, не только музей, который занимается государственной программой сохранения фотодокументов в составах государственных фондов Российской Федерации. И мы много лет мечтали о том, чтобы распространить свои знания, умения и возможности на белорусские архивы и помочь нашим коллегам сохранить все это уникальное, замечательное, очень ценное наследие.