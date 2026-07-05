У мемориального комплекса «Курган Славы» продолжается сезон праздничных выставок. Сегодня, 5 июля, свои достижения и культурные традиции представляют Пуховичский и Несвижский районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для гостей подготовили интерактивные площадки, посвященные истории и промышленному развитию регионов. У мемориала развернулась локация «Партизанский лагерь», фотозона «Письмо солдату», выставка вышитых картин, приуроченная к Году белорусской женщины, а также площадки с дегустацией продукции местных предприятий.

Данное мероприятие очень интересное. Много различных локаций представлено. Много предприятий, в которых мы можем узнать продукцию. Дети очень заинтересованы. Я считаю, что очень важно проводить эти мероприятия, чтобы народ был более сплоченным, чтобы поддерживались традиции семьи.

Татьяна Присяжнюк, заведующая сектором культуры Пуховичского районного исполнительного комитета:

Мы свою экспозицию, конечно, построили на историческом колесе. Сначала у нас начинается с истории Пуховщины. Представлены наши историко-культурные ценности, усадебный дом Бонч-Осмоловских. И оттуда уже наши девочки начинают рассказывать о развитии региона, о его становлении. И когда мы уже переходим к нашим предприятиям, промышленностям, то там мы показываем, чего достигла наша независимая, процветающая Беларусь за эти годы.

Праздничную атмосферу на протяжении всего дня создают творческие коллективы Пуховичского и Несвижского районов. Для гостей подготовили насыщенную концертную программу с песнями и народными танцами.