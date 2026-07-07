Прямой эфир

Более 20 ведущих предприятий Беларуси принимают участие в выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге

07 июля 2026 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В российском Екатеринбурге продолжается международная выставка «ИННОПРОМ». Это крупнейшая площадка в области инновационных производственных решений. Белорусская экспозиция объединила более 20 ведущих предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 ведущих предприятий Беларуси принимают участие в выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге-2

На нашем стенде представили широкую линейку продукции – от металлопроката и микроэлектроники до современных образцов электротранспорта и медицинского оборудования. Беларусь демонстрирует лишь часть комплексных решений, хай-тек оборудования и научных разработок. Основной потенциал берегут для Минска. Наша столица уже во второй раз примет форум «ИННОПРОМ. Беларусь». Он пройдет с 30 сентября по 2 октября. Свои передовые разработки на нем представят флагманы Беларуси, России и других стран ЕАЭС. 

# Выставка # Выставки

Другие новости рубрики

Все новости
От туризма до АПК: III Форум регионов Беларуси и Узбекистана продолжается
07 июля 2026 07:33

От туризма до АПК: III Форум регионов Беларуси и Узбекистана продолжается

Республиканский праздник «Купалье» пройдет 11 июля на берегу Днепра в Александрии
07 июля 2026 07:25

Республиканский праздник «Купалье» пройдет 11 июля на берегу Днепра в Александрии

Свежий дизайн и усиленный режим: как гостиницы Витебска готовятся к «Славянскому базару»
07 июля 2026 06:55

Свежий дизайн и усиленный режим: как гостиницы Витебска готовятся к «Славянскому базару»