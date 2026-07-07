Более 20 ведущих предприятий Беларуси принимают участие в выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге

На нашем стенде представили широкую линейку продукции – от металлопроката и микроэлектроники до современных образцов электротранспорта и медицинского оборудования. Беларусь демонстрирует лишь часть комплексных решений, хай-тек оборудования и научных разработок. Основной потенциал берегут для Минска. Наша столица уже во второй раз примет форум «ИННОПРОМ. Беларусь». Он пройдет с 30 сентября по 2 октября. Свои передовые разработки на нем представят флагманы Беларуси, России и других стран ЕАЭС.