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Сербско-российская фотовыставка «Балканская хроника в объективе» проходит в Витебске

18 июля 2026 13:14
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В объективе – подвиг. В Витебске открылась уникальная фотовыставка, заставляющая сердце биться чаще. Проект «Балканская хроника в объективе» стал результатом международного тандема. Музей Победы в Москве и Музей жертв геноцида в Белграде объединили усилия при поддержке ТАСС и сербского посольства.

Сербско-российская фотовыставка «Балканская хроника в объективе» проходит в Витебске-2

Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:
Мы славянские народы, у нас очень много общего. Нам всем надо, конечно же, беречь мир, делать все, чтобы это не повторилось, потому что такие кадры (сейчас очень много выставок в Беларуси проходит), связанные с геноцидом белорусского народа, они, конечно, вызывают боль, отрицательные эмоции. И, возможно, мы, работники культуры, несем специально этот посыл, чтобы где-то что-то внутри перевернулось, чтобы каждый, пройдя и посмотрев эту экспозицию, хотя бы капельку, какое-то зернышко добавил в борьбе за мир.

Далее смотрите в видео. 

# Выставка

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