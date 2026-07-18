Сербско-российская фотовыставка «Балканская хроника в объективе» проходит в Витебске

Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:

Мы славянские народы, у нас очень много общего. Нам всем надо, конечно же, беречь мир, делать все, чтобы это не повторилось, потому что такие кадры (сейчас очень много выставок в Беларуси проходит), связанные с геноцидом белорусского народа, они, конечно, вызывают боль, отрицательные эмоции. И, возможно, мы, работники культуры, несем специально этот посыл, чтобы где-то что-то внутри перевернулось, чтобы каждый, пройдя и посмотрев эту экспозицию, хотя бы капельку, какое-то зернышко добавил в борьбе за мир.

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