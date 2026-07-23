От живописи до авторской куклы! В Музее народного искусства открылась выставка дипломных проектов выпускников БГПУ

От живописи и керамики до авторской куклы и соломоплетения. В Музее белорусского народного искусства открылась масштабная выставка дипломных проектов выпускников факультета эстетического образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые педагоги-художники представили свыше 100 лучших выпускных работ. Каждое изделие – это синтез традиционного белорусского ремесла и современного взгляда на искусство. Экспозиция удивляет разнообразием техник. Здесь можно увидеть сложнейшее ручное ткачество, изящную роспись и масштабные арт-объекты. Плоды кропотливого труда выпускников факультета эстетического образования можно увидеть до 4 октября.

Виктория Чеботарева, выпускница факультета эстетического образования БГПУ имени Максима Танка:

Работы замечательные. Некоторые из них я знаю. И сама присутствие при выпуске некоторых ребят. Очень понравилась работа, где четыре куклы вместе за руки держатся. Она такая нежная, элегантная. И видно, что с душой сделано. Гобелены очень яркие, красивые. Керамика тоже очень нежная и такая самобытная.

В 2026 году на факультет эстетического образования зачислят почти полсотни творческих абитуриентов. Среди них пятеро целевиков. Кроме того, на сокращенную программу заочной формы обучения впервые в истории факультета примут ребят после колледжа.