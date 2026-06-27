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Достижения регионов Беларуси и России демонстрируют на выставке-ярмарке в «БелЭкспо»

27 июня 2026 13:35
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Достижения регионов Беларуси и России демонстрируют в выставочном центре «БелЭкспо». Масштабная экспозиция 27 июня открыта для всех желающих. От уникального хендмейда до флагманской промышленной продукции – свои лучшие изделия и товары на выставке-ярмарке представляют 160 ведущих предприятий и умелых ремесленников Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Достижения регионов Беларуси и России демонстрируют на выставке-ярмарке в «БелЭкспо»-2

Свои стенды выставили крупнейшие производители, научный сектор, предприятия АПК, отраслевые холдинги и объединения, заводы и фабрики, частные производители. Участвуют все регионы Беларуси и большинство российских. Одна только экспозиция Минской области заняла рекордные 360 квадратных метров. И здесь есть на что посмотреть: от тяжелого машиностроения до интерактивных VR-проектов и дегустационных зон. 

Достижения регионов Беларуси и России демонстрируют на выставке-ярмарке в «БелЭкспо»-4

Алена Панова, официальный представитель фабрики по производству елочных игрушек (Россия):
Мы приехали из Тульской области представлять нашу фабрику стеклянных елочных игрушек. Мы сделали специально серию, так как мы приехали в город Минск. Мы передали весь орнамент Беларуси, также аистов, васильков.

Достижения регионов Беларуси и России демонстрируют на выставке-ярмарке в «БелЭкспо»-6

Интересно посмотреть, какие изменения происходят, сравнить наши достижения, у нас тоже есть что-то посмотреть. Вот тут как раз такая своеобразная гордость за то, что мы идем в ногу со временем, что наша дружба крепчает.

Выставка-ярмарка продолжает серию мероприятий в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России. Для посещения экспозиция открыта до 18 часов. Кроме выставочной программы, организаторы предлагают активности для детей и взрослых: от дегустаций до интерактивных презентаций и мастер-классов.

# Выставка # Союзное государство # Беларусь-Россия

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