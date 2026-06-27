Такое в магазине не купишь! Чем мастера из Беларуси и России удивили гостей Форума регионов

Три дня переговоров, десятки встреч и деловых контактов. Партнеры из Беларуси и России приступают к выполнению соглашений, подписанных в Минске и Минской области в рамках XIII Форума регионов – площадки, где союзная интеграция традиционно получает практическое измерение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно здесь идеи превращаются в инвестиционные проекты, производственную кооперацию и многомиллиардные контракты. За годы работы форум окончательно закрепил за собой статус одного из ключевых механизмов развития Союзного государства. И нынешний, 13-й по счету, вновь подтвердил: прямое сотрудничество регионов остается одним из главных драйверов экономического роста Беларуси и России.

От западных рубежей до сибирских просторов. В эти дни все дороги Союзного государства вели в центральный регион Беларуси. Три дня в формате масштабного диалога, встречи бизнеса и целых регионов со своим потенциалом, грандиозными планами и тысячами идей. Участие в форуме приняли все области нашей страны и более 70 регионов России.

И если в залах заседаний звучали предложения и стратегии, то в выставочных павильонах демонстрировали результаты уже реализованных договоренностей. Выставка достижений поражает масштабом. От продуктов питания и одежды до оборудования и транспорта. Многое из того, что участники привезли с собой, в магазинах не найти. И даже более того, кое-что экспоненты подготовили специально к выставке. Достижения регионов Беларуси и России демонстрируют на выставке-ярмарке в «БелЭкспо».

Лариса Никандрова, фермер (Россия):

Мы из Пскова, Псковского района. У нас своя ферма, небольшое хозяйство. Мы вдвоем с мужем ухаживаем за животными и полностью перерабатываем свое молоко, полученное от наших коров. Варим больше 40 сортов сыра. Мы были очень рады покупателям, потому что к нам стояла очередь.

Выставка собрала и богатство, которое нельзя потрогать руками. Вековые традиции и древнее искусство презентовали самые талантливые ремесленники.

Ольга Петрова, мастер по керамике (Россия):

Это наш промысел – абашевская игрушка. Село Абашево известно почти 350 лет (первое упоминание), и все село занималось игрушкой. Посмотрите, какие игрушки сделали.

Экспозиция в эти дни напоминала оживленный город. Посетителей было так много, что очередь к некоторым стендам не заканчивалась. Люди с интересом рассматривали, пробовали, советовались. И что особенно приятно, уходили гости далеко не с пустыми руками. В этих живых контактах между минчанами и гостями из Тулы, Пскова или Пензы особенно ярко чувствуется простая, но главная истина: мы не просто соседи и партнеры. Мы один братский народ. Объем заключенных контрактов превысил 1,7 млрд рублей! Итоги XIII Форума регионов Беларуси и России подводим здесь.