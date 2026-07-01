Культурный бренд Беларуси – посетили выставку, посвященную творчеству ансамбля «Хорошки»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Полвека на сцене. Полвека в статусе одного из главных культурных брендов страны. «Хорошки» – это настоящая академия народного танца. В арт-гостиной «Высокое место» открылась ретроспектива, посвященная легендарному коллективу. Костюмы, которые еще вчера мелькали на сценах Парижа и Токио, теперь замерли в стенах музея. Рядом с ними уникальные фотографии. Снимки отправляют гостей выставки в удивительную историческую кругосветку.
Анна Ясюк, заведующая арт-гостиной «Высокое место»:
Можно быть далеким от сцены и танца, но тем не менее «Хорошки» – это бренд Беларуси. За более чем 50 лет жизни ансамбля богатая совершенно история. Всегда наш зритель и не только наш очень любит и приветствует ансамбль «Хорошки». Одно дело, когда ты видишь на сцене артистов, когда любуешься потрясающими номерами, другое дело – здесь можно прикоснуться. Чем уникальна выставка – зритель может поглубже узнать историю ансамбля.
Костюм для народного танца – это сложнейшая архитектура. Ткань подчиняется законам движения. Художник, создающий эти наряды, работает в тесном тандеме с хореографом.
Алексей Гаевой, художник-постановщик, художник по костюмам Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки»:
Сделать просто красивый костюм – такой задачи не стоит. Самое лучшее, когда зритель, выходя с концерта, воспринимает все цельно как нечто неотделимое друг от друга – музыка, костюм, движение. Все танцы в «Хорошках» имеют смысл. Этот смысл подчеркивается всеми возможными способами.
Отдельного разговора заслуживает костюм, созданный для купальского спектакля. Этот праздник один из самых мистических и древних в белорусской традиции. Художники по костюмам подошли к задаче с особым вниманием. Платье, которое зритель видит на сцене – настоящий обережный код. Каждый символ имеет значение.
Ирина Грушова, художественный руководитель Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки»:
Поскольку это языческий обряд, здесь всегда были какие-нибудь амулетики, куколки, игрушечки. Символ женственности какой-то. Это макраме мы плели. Я собственноручно плела. Оно идет как рыбацкая сеть. Отсыл немножко к язычеству, когда девушки вечером плели венки, раздевались, входили в воду, кидали туда эти веночки и выглядели почти как русалки.
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