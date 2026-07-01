Культурный бренд Беларуси – посетили выставку, посвященную творчеству ансамбля «Хорошки»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Полвека на сцене. Полвека в статусе одного из главных культурных брендов страны. «Хорошки» – это настоящая академия народного танца. В арт-гостиной «Высокое место» открылась ретроспектива, посвященная легендарному коллективу. Костюмы, которые еще вчера мелькали на сценах Парижа и Токио, теперь замерли в стенах музея. Рядом с ними уникальные фотографии. Снимки отправляют гостей выставки в удивительную историческую кругосветку.

Анна Ясюк, заведующая арт-гостиной «Высокое место»:

Можно быть далеким от сцены и танца, но тем не менее «Хорошки» – это бренд Беларуси. За более чем 50 лет жизни ансамбля богатая совершенно история. Всегда наш зритель и не только наш очень любит и приветствует ансамбль «Хорошки». Одно дело, когда ты видишь на сцене артистов, когда любуешься потрясающими номерами, другое дело – здесь можно прикоснуться. Чем уникальна выставка – зритель может поглубже узнать историю ансамбля.

Костюм для народного танца – это сложнейшая архитектура. Ткань подчиняется законам движения. Художник, создающий эти наряды, работает в тесном тандеме с хореографом.