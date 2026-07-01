Что дарят Лукашенко мировые лидеры? Уникальная выставка открылась во Дворце Независимости
Ну а сейчас к внешнеполитическим интересам Минска, но в весьма неожиданном ракурсе. Речь об уникальной экспозиции, которая иллюстрирует широкую международную географию дружбы. Именно так называется выставка во Дворце Независимости. Экспозиция приурочена к главному государственному празднику. А среди экспонатов более 70 подарков Президенту Беларуси от лидеров 40 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чаще всего обмен такими подарками – самая яркая, душевная и интересная часть общения лидеров. А сами презенты отражают национальный колорит и традиции гостеприимства разных народов мира.
О знаках дипломатии и политических смыслах красивых вещей репортаж Виктории Ходосок.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
На первый взгляд может показаться, что это просто произведение искусства. Но в дипломатии случайных подарков не бывает. Каждый из них – тщательно выверенный жест, отражение национальной культуры, традиций и характера отношений между государствами. А вместе они наглядно показывают и рассказывают историю международных контактов Беларуси.
От России до Ганы, от США до Бразилии. Четыре континента, около 40 стран и порядка 70 подарков. Но эта выставка интересна не только своей географией. Самое важное здесь скрыто в деталях. Для России одним из главных символов отношений с Беларусью остается общая история. Поэтому многие подарки Владимира Путина – не современные сувениры, а подлинные артефакты, найденные на аукционах. Один из них – шкатулка 1939 года. Время оставило на ней трещины и потертости, и это напоминание о событиях, которые стали частью общей памяти двух народов.
Вероника Тыворская, хранитель музея подарков Дворца Независимости:
Встреча Красной армии братьями-белорусами. 1939-й год. Это, считайте, воссоединение. Мы День народного единства празднуем, вот это первое свидетельство этого праздника. Она старая, она была приобретена на аукционе и уже подарена нам. И очень много вещей.
Вот, например, одна из последних. Эта гравюра была подарена 9 Мая в этом году. Это фрагмент известной картины «Победа», было написано большое полотно. Художник – Кривоногов. Ну и вот такая гравюра была сделана в 1971 году.
Россия обращается к общей истории. Китай – к своим многовековым традициям. Подарки Председателя КНР Си Цзиньпина – это произведения искусства, где форма и содержание неразделимы. Через образы, материалы и художественные техники раскрываются ценности, на которых столетиями строилась китайская культура.
Вероника Тыворская:
Картина не нарисована, она выполнена из шерсти в технике сухого валяния. Здесь мы можем видеть типичный пейзаж, горные вершины, красоту природы Китайской Народной Республики. И в 2023 году она была подарена Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Наш Президент оценил это. Мы ее разместили сразу во Дворце Независимости. Она у нас вообще в Зимнем саду находится всегда. Ради такой выставки мы ее перенесли сюда, в Зал торжественных церемоний.
Далее смотрите в видео.