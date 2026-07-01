Что дарят Лукашенко мировые лидеры? Уникальная выставка открылась во Дворце Независимости

Ну а сейчас к внешнеполитическим интересам Минска, но в весьма неожиданном ракурсе. Речь об уникальной экспозиции, которая иллюстрирует широкую международную географию дружбы. Именно так называется выставка во Дворце Независимости. Экспозиция приурочена к главному государственному празднику. А среди экспонатов более 70 подарков Президенту Беларуси от лидеров 40 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего обмен такими подарками – самая яркая, душевная и интересная часть общения лидеров. А сами презенты отражают национальный колорит и традиции гостеприимства разных народов мира.

О знаках дипломатии и политических смыслах красивых вещей репортаж Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

На первый взгляд может показаться, что это просто произведение искусства. Но в дипломатии случайных подарков не бывает. Каждый из них – тщательно выверенный жест, отражение национальной культуры, традиций и характера отношений между государствами. А вместе они наглядно показывают и рассказывают историю международных контактов Беларуси.