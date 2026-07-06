Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» стартует в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 6 июля стартует международная промышленная выставка «ИННОПРОМ». В 2026 году ключевая тема – «Индустрия 360: производство без границ». На площадке представлены решения гибких производственных систем, интеграции автоматизации, искусственного интеллекта и индустриальных экосистем. Страной-партнером форума выступает Индонезия, что усиливает международный формат мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Екатеринбург.

На открытие форума в Екатеринбург прибыл премьер-министр Беларуси. Накануне Александр Турчин провел встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили промышленную кооперацию, логистику и совместные проекты в рамках Союзного государства. Контакты на уровне глав правительств остаются системными и регулярными. 6 июля на «ИННОПРОМе» стартуют стратегические сессии, посвященные международной кооперации, цифровым платформам и прикладным отраслевым решениям. Форум остается ключевой площадкой Евразии, где формируются новые цепочки сотрудничества и демонстрируются технологии промышленности будущего.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

В рамках «ИННОПРОМа» большая деловая программа, пленарная сессия с участием премьер-министров многих стран. И хочу сказать, что и дальше презентации, которые будут проходить в рамках деловой программы, это очень важно для общения с бизнесом других стран. Много участников в этом году на «ИННОПРОМе», страна-партнер – Индонезия, также будут представлены экспозиции Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и других стран постсоветского пространства. Это крупнейшая выставка на евразийском пространстве в области инноваций промышленности. Мы в 2025 году провели «ИННОПРОМ» в Минске, и 30 сентября состоится «ИННОПРОМ. Беларусь» уже в Минске. Поэтому более крупно представить экспозицию мы постараемся, естественно, в Минске. Наша задача сейчас – презентовать «ИННОПРОМ. Беларусь» для того, чтобы как можно большее количество делегаций, профессионального бизнеса приехали в Минск ознакомиться с продукцией Made in Belarus.