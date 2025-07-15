Гун Цихуан: Китай обязан делиться с Беларусью своими достижениями и наработками

Беларусь рассчитывает на более глубокое сотрудничество с Китаем. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с ректором Пекинского университета. В эти дни Гун Цихуан с визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь рассчитывает на более глубокое сотрудничество с Китаем. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с ректором Пекинского университета. В эти дни Гун Цихуан с визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Образование – одно из ключевых направлений сотрудничества между Беларусью и Китаем, особенно в части академических обменов. Крупнейшим учебным заведением Поднебесной считается Пекинский университет, известный научной базой и высоким уровнем подготовки специалистов. В нем учатся порядка 50 тысяч студентов, предлагается свыше сотни специальностей, функционируют более 120 исследовательских лабораторий. А библиотечный фонд этого вуза насчитывает почти 85 миллионов книг, что делает его одной из самых масштабных библиотек в Азии.
В 2023 году Александр Лукашенко в ходе визита в Китай посещал Пекинский университет, где встретился с секретарем партийного комитета вуза Хао Пином. Стороны, в том числе говорили и о развитии сотрудничества двух стран в образовательной сфере. Сегодня это учебное заведение активно взаимодействует с Белорусским государственным университетом – ведущим вузом Беларуси.
Тайн и секретов у нас от Китая нет! Лукашенко встретился с ректором Пекинского университета.
С 2022 года БГУ и Пекинский университет реализуют образовательную программу по обучению на бакалавриате по специальности «Биотехнология». По итогам которого выпускники получают два диплома. Это направление одно из самых перспективных в современной науке: биотехнологии находят самое широкое применение, в том числе в медицине, сельском хозяйстве, промышленности. Спрос на специалистов в этой области из года в год растет по всему миру.
Гун Цихуан, ректор Пекинского университета (Китай):
Во время встречи нам удалось обсудить широкий круг вопросов, в том числе академические обмены, сотрудничество в образовательной сфере. Мы также проговорили возможность работы по различным векторам. Биотехнологии – это передовое направление, которому вуз уделяет большое внимание. В этой части университеты Беларуси и Китая также активно сотрудничают. Китай, как великая держава, которая последние 40 лет проводит политику открытости, обязана делиться с Беларусью и другими странами своими достижениями и наработками.
Еще одним результатом сотрудничества БГУ и Пекинского университета стало создание Белорусско-Китайского центра фундаментальных научных исследований. Сегодня состоялось его торжественное открытие в Минске. Китайский филиал этого центра начал работу в прошлом году на базе Пекинского университета.