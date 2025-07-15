Гун Цихуан: Китай обязан делиться с Беларусью своими достижениями и наработками

Беларусь рассчитывает на более глубокое сотрудничество с Китаем. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с ректором Пекинского университета. В эти дни Гун Цихуан с визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образование – одно из ключевых направлений сотрудничества между Беларусью и Китаем, особенно в части академических обменов. Крупнейшим учебным заведением Поднебесной считается Пекинский университет, известный научной базой и высоким уровнем подготовки специалистов. В нем учатся порядка 50 тысяч студентов, предлагается свыше сотни специальностей, функционируют более 120 исследовательских лабораторий. А библиотечный фонд этого вуза насчитывает почти 85 миллионов книг, что делает его одной из самых масштабных библиотек в Азии.

В 2023 году Александр Лукашенко в ходе визита в Китай посещал Пекинский университет, где встретился с секретарем партийного комитета вуза Хао Пином. Стороны, в том числе говорили и о развитии сотрудничества двух стран в образовательной сфере. Сегодня это учебное заведение активно взаимодействует с Белорусским государственным университетом – ведущим вузом Беларуси.

Тайн и секретов у нас от Китая нет! Лукашенко встретился с ректором Пекинского университета.

С 2022 года БГУ и Пекинский университет реализуют образовательную программу по обучению на бакалавриате по специальности «Биотехнология». По итогам которого выпускники получают два диплома. Это направление одно из самых перспективных в современной науке: биотехнологии находят самое широкое применение, в том числе в медицине, сельском хозяйстве, промышленности. Спрос на специалистов в этой области из года в год растет по всему миру.