Иванец: белорусы должны жить в конкурентной борьбе, а основа – это образование, наука и молодёжь

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Наш Президент неоднократно говорил о том, что нужно в первую очередь рассчитываться и надеяться только на себя. Если мы своим умом и своим трудом ежедневным сделаем на благо развития нашей страны, тогда будет все. Если при этом мы будем сотрудничать, а мы полностью открыты для сотрудничества по всем направлениям. Но если мы сами ничего делать не будем, то никто тебе это не принесет, не подарит и даже не продаст. Это надо прекрасно понимать, потому что в мире идет жесткая конкуренция и за умы, и за людей, и за технологии. В этой связи мы должны жить в конкурентной борьбе и быть уверенными, потому что у нас страна интеллектуальная, у нас нет больших запасов полезных ископаемых, и мы только своим умом должны развивать экономику. А основа, безусловно, – это образование и наука, и наша молодежь.

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