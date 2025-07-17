Гладкая: молодежь, приходя на предприятие, должна понимать, что с должностью ей доверяют и страну

Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

У меня Юрий Сенько, я еще помню в мою бытность, когда я работала в другом издании, он был председателем Таможенного комитета. Тогда пересекались, брала интервью у него и писала про это ведомство. С тех пор его знаю, как человека такого порядочного, такого же, как сейчас, волевой, надо – он делает. Мне вот сейчас, когда он общался с журналистами, сказал про молодежь. А ведь это правильно, потому что, ну как-то раньше тоже об этом не особо-то говорили, что вот профсоюзы, молодежь, а сейчас на это обращают внимание.

Но помимо того, что вот мы с собой, допустим, поехали тоже в поля и спрашивали, какие у вас плюшки для молодежи. А я сама себе думаю, ну плюшек-то для молодежи достаточно. И вот действительно заботятся, берут на поруки, скажем так, обучают.

Григорий Азаренок, СТВ:

От большого количества плюшек может и жопа слипнуться, скажу так.

Людмила Гладкая:

И поэтому молодежи надо в том числе уже вот даже, когда вы уже там заканчиваете, даже приходите в вуз, получая специальность, к окончанию этого вуза, к получению диплома, уже должно быть понимание того, что вот я приду в эту профессию, я должен научиться чему-то. Не старшее поколение меня должно обучить, а я должен у них взять как можно больше знаний для того, чтобы со временем прийти вот на их места, потому что мне доверят вот эту должность, а вместе с этой должностью мне доверят страну вот на этом участке. И вот это должно быть в первую очередь, вернее, как в песне: «А что я сделаю для Родины?»